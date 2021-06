¿Sidnei? El Inter de Porto Alegre firma a otro central.

El Betis, con su director deportivo, Antonio Cordón, al frente, trabaja en la incorporación de centrales para la defensa verdiblanca. Hay intención de remozar la zaga y, al igual que llegarán unos, saldrán otros. Ese es el caso de Sidnei y sus 1'5 millones de euros por temporada.

Brasil, en general, y el Inter de Porto Alegre, en particular, se antojan el destino perfecto para el zaguero brasileño, con el que no cuentan en Heliópolis. Sin embargo, no se antoja sencillo el movimiento, pues el todavía bético sólo llegaría para el tramo final del Brasileirao y se perdería la Copa Libertadores (el club brasileño juega los octavos dentro de dos semanas). "A Sidnei lo conocemos porque jugó en el Inter. Es obvio que lo tenemos bien mapeado y muy bien evaluado internamente. Sin embargo, en este momento no hay nada con eso, sobre todo porque sólo podría hacerse a partir de agosto", comentó el alto dirigente del Inter Joao Patricio Herrmann para Radio Gaucha.

Sin embargo, parece que en Brasil ya han encontrado la solución al problema. Lo que en el Betis esperan que sólo sea un parche que no dinamite las negociaciones por Sidnei. Y es que el club brasileño, de momento, ya ha firmado a un central que puede competir de inmediato. Se trata de Bruno Méndez, defensa uruguayo de 21 años que militaba en el Corinthians. Eso, sin embargo, no debería suponer un impedimento importante para los planes del Inter con Sidnei, pues la intención inicial era la de reforzar la zaga con otro central.

Sidnei, que el próximo mes de agosto cumplirá 32 años y que aún tiene vinculación con el Betis hasta junio de 2022, no ha contado casi nada para Pellegrini. El central brasileño sólo ha sumado 939 minutos de juego repartidos en 15 encuentros en toda la 20/21 y no se viste de corto desde el 8 de marzo, cuando completó el encuentro ante el Alavés. La temporada pasada, con Rubi y Alexis, apenas fue capaz de acumular otra quincena de partidos y lejos queda ya el bueno recuerdo de su rendimiento en los 34 choques que disputó a las órdenes de Setién en la 18/19.

El Betis, por su parte, no descarta la vía de la rescisión de contrato para garantizarse liberar margen salarial, aunque no es lo que más le conviene y lo intentaría evitar.