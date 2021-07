El mensaje de despedida de Aleix Vidal.

El Sevilla Fútbol Club y Aleix Vidal separaron en el día de ayer sus caminos al alcanzar ambas partes un acuerdo para la rescisión del contrato del tarraconense que, de esta forma, ahora queda libre para encontrar un nuevo equipo.



El ya exsevillista quisó mandar un mensaje de despedida a través de sus redes sociales hacia el club nervionense y sus aficionados. "Queridos sevillistas, es hora de despedirme y deciros adiós, no ha sido una etapa fácil, pero me voy con la cabeza alta por haber luchado cada segundo en el terreno de juego por este escudo", comenzó el de Valls para luego agradecer el apoyo de la afición.



"Me gustaría agradecer a toda la familia sevillista el trato recibido en mis tres etapas en este club, he pasado momentos muy felices que jamás olvidaré. Os deseo muchos éxitos para el futuro. GRACIAS, SEVILLA", finaliza el escrito.