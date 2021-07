El Betis busca una solución para Yassin Fekir.

En el Real Betis no sólo andan pendientes de los refuerzos para la próxima temporada, centrados en el momento en la parcela defensiva donde la prioridad es encontrar un recambio de garantías para suplir la marcha de Aïssa Mandi al Villarreal, sino que también hay otra labor que ocupa y preocupa a Antonio Cordón y no es otra que la del capítulo de salidas.

Hay varios futbolistas con el cartel de transferibles en el vestuario verdiblanco, jugadores por los que se escucharían ofertas y que podrían acabar saliendo si éstas colman las pretensiones de los heliopolitanos como serían Álex Moreno, William Carvalho, Loren o Juanmi se encuentran en esta situación, y también que otro futbolista que, si bien no ha debutado, es miembro de la primera plantilla de pleno derecho.

Hablamos de Yassin Fekir, hermano de Nabil, y que en enero subió desde el Betis Deportivo tras la venta de Sanabria al Torino. El extremo verdiblanco fue incluido en varias convocatorias por el técnico Manuel Pellegrini pero finalmente no ha llegado a debutar en LaLiga.

Ahora, en la planificación del chileno para la temporada 2021-2022 Yassin Fekir no tiene sitio, por ello se le está buscando una cesión. No en vano, el hermano del campeón del Mundo ha sido ofrecido ya a un par de equipos de Segunda división, concretamente al Alcorcón y al Ibiza, según informa el diario Grada3, aunque de momento no ha habido acuerdo.

Pese a no haber debutado con el Betis, Yassin Fekir completó una reseñable primer mitad de temporada con el Betis Deportivo, jugando 12 partidos en los que anotó dos goles. Antes, en su primera temporada como verdiblanco, Fekir fue cedido al Guijuelo, del Grupo II de Segunda B. Ahora, Fekir no puede volver a jugar con el filial, por lo que la solución no es otra que una salida para un jugador que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.