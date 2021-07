Luis Alberto se replantea su futuro

En el Sevilla Futbol Club nunca se han olvidado de Luis Alberto. Siempre ha sido uno de los sueños que el canterano se volviera a poner la camiseta del equipo de Nervión tarde o temprano. Consolidado como uno de los mejores jugadores de la Lazio y de la Serie A, el de San José del Valle estaría reflexionando sobre su futuro en el equipo romano.



Así lo informa Nicolò Schira, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes italiano, que afirma que el atacante no se presentó, tal y como estaba programado, a los reconocimientos médicos, exponiéndose así a una posible sanción económica.





#LuisAlberto is reflecting about his possibile departure from #Lazio this summer. He was expected at Roma for medicals, but he didn't show up. 2clubs from ???? and ???? have shown interest for El Mago, but Lotito doesn't want to sell the spanish player, who could be fined. #transfers