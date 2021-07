Lara: "El interés del Betis es real"

Saltaba la noticia en la noche de este pasado jueves. El canterano del Sevilla FC José Alonso Lara, tras toda una vida como sevillista, está cerca de firmar por el Betis, una vez que este verano se haya desvinculado de los de Nervión, con los que aún les quedaba dos años más de contrato.

Él mismo lo confirma a ESTADIO Deportivo: "El interés del Betis es real". Antes, eso sí, hay que "cerar cosas", desgrana el internacional sub 19 con España y campeón de Europa con la sub 17, quien también ha ganado la Europa League con el Sevilla FC.

Tras jugar la pasada temporada en préstamo en el Deportivo, sin demasiada fortuna, el joven extremo de 21 años pretende relanzar su carrera, la cual se ha visto frenada debido a una importante lesión del ligamento cruzado que sufrió en 2018. Promesa sevillista desde pequeño, llegó a debutar en Primera hace tres campañas de la mano de Joaquín Caparrós, pero desde entonces no ha tenido más opciones. Unos minutos que ahora busca en Heliópolis, donde el acuerdo está a falta de cerrar flecos.

"Ahora mismo toca esperar a mi agente, a ver qué pasa. Hace poco he cambiado de agencia; estoy con Álvaro (Torres), y la verdad es que estoy contento por ello. Es cierto que la cesión en el Depor no fue como todos queríamos, pero esto es fútbol. Uno siempre quiere acertar en las decisiones que toma, pero siempre no es posible", apostilla a ED el canterano sevillista, quien, si nada lo tuerce, acabará defendiendo la elástica de las trece barras a partir de la próxima temporada. En principio, en el Betis Deportivo, pero con muchas opciones de alternar con el primer equipo. Y es que eso, precisamente, es uno de los detalles que resta por amarrar todavía para poder dar por cerrado el acuerdo, junto a otros.

Como no podía ser de otra forma, desde la redacción de ED se le ha preguntado a Lara por la polémica o controversia que puede levantar entre los aficionados un movimiento de este tipo, cada vez menos habitual entre Betis y Sevilla FC. Algo que, hoy por hoy, se antoja más de otros tiempos. El joven Lara, en cambio, prefiere darle naturalidad. "Es cierto que es un tema peculiar, pero no deja de ser fútbol. En el fondo es nuestra profesión", apostilla el joven futbolista, quien antes de despedirse apostilla que aún no tiene nada concreto y que está a la espera de su representante.