No hay vuelta atrás, la Lazio pone a Luis Alberto en el mercado

Lo que empezó hace tres días como una simple anécdota, típica de la época que vivimos, ha cogido forma y ya no parece que tenga vuelta atrás. Luis Alberto, justo un año después de renovar su contrato con la Lazio hasta 2025 y declararse amor eterno, tiene pie y medio fuera del conjunto romano.

La sorpresa saltaba este jueves, cuando el mediapunta gaditano no se presentaba, tal y como estaba programado, a los reconocimientos médicos de la Lazio. En ese momento tan sólo se exponía a una multa, aunque se intuía que detrás de esa decisión había much más.

Todo subió de tono el viernes en la presentación de Sarri como entrenador. El nuevo técnico del equipo romano le exigía una explicación y, en caso de no tenerla, una disculpa por haber cometido esta grave falta. Hoy, el propio Sarri lo descartaba para la pretemporada y el periodista italiano Nicolò Schira confirmaba en Twitter que no hará la pretemporada con el conjunto 'lacial', que le ha puesto en el mercado.

La posible salida de Luis Alberto no llega en el mejor momento de un Sevilla FC cuyos desembolsos están en gran parte condicionados a las salidas que se puedan dar y que, de momento, no se han dado. Que la Lazio lo haya puesto en el mercado no significa que lo vaya a regalar, pues tiene cuatro años de contrato por delante y, con 45 millones, es su segundo jugador más valioso, sólo por detrás del serbio Milinkovic-Savic.

A eso se une que, según el propio Schira, los de Nervión no son el único club español que está interesado en repatriar al de San José del Valle. Pues Villarreal y Atlético sobre todo y, en menor medida, el Real Madrid, también estarían detrás.

Una dura competencia para un Sevilla que sigue confiando en el sevillismo que siempre ha declarado Luis Alberto y el hecho de que más de una vez haya dicho que quiere regresar al conjunto en el que se formó.

La crisis desatada por su ausencia en la pretemporada sólo es un punto de partida de un 'culebrón' que, tal y cómo ahora está el mercado, podría tener capítulos hasta el 31 de agosto.