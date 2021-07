El detalle de la camiseta de Acuña en plena celebración: "Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar"

El detallazo de Acuña en plena celebración: "Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar"

El sevillista Marcos Acuña fue titular en la final de la Copa América con Argentina, el lateral de Zapala comenzó como lateral y acabó el partido como extremo para acabar festejando sobre el terreno de juego del Maracana el logro de Argentina, cuyo último título fue hace 28 años.

Pero entre tanta celebración llamó la atención la camiseta con la que el 'Huevo' festejó el título de la Copa América, una camiseta blanca con el dibujo de una enorme mariposa y el nombre de Luz. El propio jugador, en sus redes sociales dedicaba el título. "Todos los días le pedía esto amigo y se dio", escribía a un amigo junto al 'emoji' de una mariposa.

Ese amigo es Fabián de Ciria, fotográfo que trabaja para Racing Club de Avellaneda, con el que el sevillista conserva la amistad desde su pasó por La Academia y que perdió a su hija, Luz, hace apenas un par de meses.

El amigo de Acuña le dedicaba también un bonito mensaje al ver el detalle del reciente campeón con la camiseta en recuerdo a su hija. "Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa ?? en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho campeón", escribía junto con una foto de Acuña, con la camiseta para su hija, junto a Messi y el trofeo de campeón de la Copa América.