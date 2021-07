Sevilla FC 1-0 UD Las Palmas: Aprobado raspado con cara para el póquer de Bono y cruz para Óliver y Jordán

Aprobado raspado para el Sevilla FC en el amistoso disputado en Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz) contra la UD Las Palmas, a la que ha derrotado por un mínimo 1-0 en el segundo encuentro de pretemporada de los pupilos de Julen Lopetegui después de la victoria por 4-0 ante el Coventry. Los nervionenses tuvieron un control casi absoluto de la posesión, pero no lograban penetrar en el 1-3-4-2-1 de los canarios y prácticamente no hubo ninguna ocasión de peligro en la primera mitad. Hubo que esperar al filo de la hora de partido para que un recién entrado Johansson inagurase el marcador, antes de que Bono reivindicase su titularidad con cuatro paradones salvadores.

El técnico del Sevilla FC salió en La Línea -con vitoreante público en las gradas- con un once híbrido entre cantera y primer equipo: Dmitrovic, Navas, Juanmi, Rekik, Pablo Pérez; Juanlu, Pedro Ortiz, Rakitic; Óscar Rodríguez, Ocampos e Iván Romero. Para este segundo partido de preparación, Lopetegui convocó a un total de 24 futbolistas y dejó en Sevilla, por diversos motivos, a En-Nesyri, Fernando, Gudelj, Gnagnon y Rony Lopes.

El cuadro rojo -vistió la nueva segunda equipación- salió con Iván Romero como referencia en ataque, liderando la presión adelantada, y con clara intención de tener la pelota e ir ganando metros, espoleado por los cánticos de sus aficionados que no escuchaba desde marzo de 2020. Con todo, en la primera mitad sólo hizo intervenir al meta canario en un centro de Navas repelido de puños, una acción que acabó en un córner que finalizaría con un cabezazo en semifallo de Rekik en segunda jugada que no cogió portería tras tocar en un rival. Lopetegui pidió mano, pero el colegiado no vio nada punible.

Por su parte, la UD Las Palmas de Pepe Mel esperaba muy replegado con dos líneas muy juntas y cerca de su área. Salió con Raúl Fernández en la portería, línea de tres centrales compuesta por Álex Suárez, Raúl Navas y Curbelo, con Ale Díez e Isaac como carrileros y con Unai Veiga y Maikel Mesa como mediocentros. Arriba dejaba algo más descolgados a García y a Kirian, encargados de conectar y buscar arriba a un Rafa Mujica totalmente desapercibido.

Volvió a pedir penalti el Sevilla en el 23', cuando Iván Romero le roba la cartera al central amarillo Álex Suárez, dentro del área y junto a línea de fondo. El delantero canterano le gana la posición y se perfila para rematar pero el zaguero le abraza por detrás, rodeándole con sus brazos y derribándole. Esta vez, el enfado de Lopetegui subió varios puntos, pero el árbitro tampoco señaló los once metros.

Dmitrovic sólo tuvo que intervenir para apoyar en corto y con los pies, ya que el Sevilla FC no sufría ningún sobresalto en defensa. Era curioso ver cómo Rakitic y Pedro Ortiz intercambiaban posiciones en función de si el equipo nervionense tenía o no la pelota. Fue el detalle táctico más destacado. En la salida en estático, el croata baja a recibir muy atrás, casi incrustado entre Juanmi y Rekik. Para la resta, en cambio, es Pedro Ortiz el pivote defensivo, aunque se le vio suelto con el balón e incluso pudo abrir el marcador en una volea en el segundo palo que no cogió portería tras un córner a favor en el 38'. Poco después, el 'Rubio' se atrevió con un misil lejanísimo que se fue cerca del palo, sin poder evitar el 0-0 al descanso.

Sólo repiten Pedro Ortiz e Iván Romero

Para la reanudación, muchos cambios en los dos equipos. En el Sevilla FC, Lopetegui hizo nueve. Sólo repitieron los dos más activos de la primera mitad: el mediocentro Pedro Ortiz y el delantero Iván Romero, ambos canteranos. Salieron Bono en portería, el lateral derecho fue para José Ángel, con Pozo de improvisado carrilero zurdo y con Aspas-Sergi Gómez como nueva dupla defensiva. Jordán y Óliver, con Suso e Idrissi en los extremos, completaban el renovado once al que se incorporaron en el 55' Munir y Johansson.

También con un once totalmente nuevo jugaba Pepe Mel pero el guion permanece inalterable: el balón es del Sevilla FC y la UD Las Palmas espera muy replegada aunque con algo más viveza a la hora de buscar espacios para armar transiciones rápidas, con más empuje que acierto para plantarse ante Bono.

Óliver y Jordán, con interminentes apariciones de Suso e Idrissi comenzaron a dar fluidez en zona de tres cuartos. En una de esas asociaciones por dentro, el balón le llegó en la frontal al recién entrado Johansson, que batió al sevillano Álvaro Valles en la primera pelota que tocaba. Era el minuto 58' y, después de casi una hora sin ocasiones reseñables, hubo tres seguidas.

Sergio Ruiz rozó el empate sólo dos minutos después, pero se encontró con una salvadora mano de Bono entre gestos de disconformidad de Lopetegui, enfadado por las facilidades que encontró el jugador de Las Palmas para armar el peligroso disparo. Tuvo que volver a aparecer el marroquí, que comienza la 21/22 como acabó la temporada pasada, gigantesco. Aguantó a la perfección el doble remate de Clau Mendes.

Aún tuvo que aparecer una tercera vez Bono, que volvió a reivindicar su gran habilidad en el uno contra uno al tapar y repeler un disparo del exsevillista Pejiño. El Sevilla parecía tener más viveza en ataque, pero a cambio comenzó a dejar espacios que aprovechaba bien el cuadro grancanario.

Para colmo de malas sensaciones, Óliver pidió el cambio por unas molestias y entró en su lugar Carlos Álvarez. El extremeño se fue directamente al vestuario con los fisios y gestos preocupantes que apuntan a lesión muscular. Tampoco terminó el encuentro Jordán, que se fue en el 85', dejando con 10 jugadores al Sevilla FC y recibimiento una rápida aplicación de hielo en el banquillo. Desde allí vio el cuarto as del póquer ganador exhibido por Bono, esta vez para detener sobre la línea un cabezazo en boca de gol de Curbelo tras un saque de esquina mal defendido, de nuevo, por los nervionenses. Aprobado raspadillo y cruzando los dedos para que las lesiones queden en nada.



- Ficha técnica:

1 Sevilla FC: Dmitrovic (Bono 46'); Navas (José Ángel 46'), Juanmi García (Aspar 46'), Pablo Pérez (Pozo 46'); Pedro Ortiz (Johansson 55'), Juanlu (Óliver Torres 46') (Carlos Álvarez 75'), Rakitic (Joan Jordán 46'); Ocampos (Suso (46'), Óscar Rodríguez (Idrissi 46') e Iván Romero (Munir 55').

0 UD Las Palmas: Raúl Fernandez; Ale Díez, Álex Suárez, Raúl Navas, Curbelo, Isaac; Maikel Mesa, Unai Veiga, Kirian, García y Mujica. También jugaron Álvaro Valles, Sergio Ruiz, Ferigrua, Aridai, Lemos, Fabio, Peñaranda, Pejiño, Clau Mendes, Moleiro, Diego Guti y Cardona.

Goles: 1-0 (58') Johansson.

Incidencias: segundo partido de la pretemporada del Sevilla FC, disputado en el Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz), con público en las gradas y presencia de aficionados sevillistas.