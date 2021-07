El Zenit agita el árbol de Guedes y al Sevilla ya le saldrían las cuentas

El jugador portugués Gonçalo Guedes sigue siendo uno de los nombres de este austero mercado estival de fichajes en LaLiga. El extremo internacional se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Valencia CF para ejercitarse por primera vez a las órdenes del técnico José Bordalás y, como si fuera ajeno a todo el revuelo montado en torno a su posible salida, con el Sevilla FC como pretendiente vip, se estrenó con un golazo en su primer amistoso mientras el club jugaba al perro del Hortelano: admitía que está dispuesto a venderlo pero también aseguraba que sólo lo hará por una oferta acorde a su calidad.



Fuentes del club valencianista confirmaron a la agencia Efe que ya han recibido algunas propuestas por Guedes, sin citar clubes concretos, pero todas ellas estaban lejos de lo que la entidad entiende que es aceptable y no descarta que el jugador se quede a las órdenes de Bordalás dado que, según remarcaron, el esfuerzo que se hizo el pasado verano le permite no tener que malvender al futbolista y poder quedárselo. Traduciendo, que eso implica irse a unas cifras cercanas a los 25 ó 30 millones y a una ficha anual que ronde al menos los 2,5 millones.



El Valencia espera y al Sevilla FC no le ha venido mal dejar correr el tiempo. La operación con el Tottenham para el trueque de Bryan Gil y Erik Lamela está cerca de culminar y el club nervionense obtendrá un ingreso de 25 kilos de presupuesto con el puesto de extremo como una de las prioridades a reforzar. El contexto invitaba a esperar, pero eso podría haber cambiado, según apunta el periodista de TuttoMercatoWeb y habitual colaborador de ESTADIO Deportivo Giacomo Iacobelis.





?? El #Zenit quiere fichar a Gonçalo #Guedes del #ValenciaCF. Los rusos le ofrecieron ya 3 años de contrato con un salario de 2,2M por temporada @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) July 23, 2021

Esta oferta es un. Hasta ahora no había ningún club dispuesto a poner esas cantidades sobre la mesa. Eso habría cambiado con la entrada en escena del, que ofrece uny hace cuentas para presentar una oferta que convenza a un Valencia firme en su idea de no malvender pero que no logra esconder su necesidad de equilibrar cuentas. ?Guedes fue el gran protagonista de la cómoda victoria del Valencia ante elcon un buen gol en la segunda parte apenas un día después de haberse incorporado a la disciplina de José Bordalás y con su futuro todavía por definirse. Conde euros que para nada se corresponde con la realidad del mercado ni con su rendimiento.El tiempo apremia yde euros para equilibrar elfinanciero. El dinero en caja es justo y está destinado a afrontar el pago anual a CaixaBank, de unos 14 kilos. Además, también tienen que pagarle alos 54 millones de euros que se le deben a cuenta de sus préstamos a la entidad. Es decir, todo apunta, a que se avecinan movimientos.Tras la aparición del Zenit y a un mes del inicio de LaLiga ahora que la operación con Bryan Gil hace que le salgan las cuentas sin tener que depender de lo que ocurra finalmente con Koundé.