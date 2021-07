El Saint-Étienne se fija en un central que estaba en la agenda del Real Betis

Que el Real Betis Balompié quiere reforzar el centro de su defensa es un secreto a voces. Es tal su necesidad que Antonio Cordón no muestra ningún reparo desde que Aïssa Mandi confirmó su marcha al Villarreal CF y así lo afirmó en la presentación de Rui Silva como nuevo portero del equipo bético.



"Se marchó un defensor central, que era el capitán, y esa es una parte importante que tenemos que resolver. Tenemos claro cuál es el perfil, el trabajo está hecho. Pero hasta que no se nos permita no podemos continuar. No es un problema de que no encontremos al jugador, está encontrado. Tenemos que vender sí o sí".



Ese problema económico y salarial es el que le ha hecho a Real Betis sondear a jugador de bajo coste o en su defecto gratis, agentes libres, y que, si puede ser, den buen nivel de juego y resultados inmediatos.



Uno de esos fue Nicolas N'Koulou, que ha acabado su contrato con el Torino este verano, si bien este central ha perdido enteros hasta el punto de estar ya descartado. Pues bien, ahora es el Saint-Etienne el que quiere contratar al zaguero, estando en la puja con el Girondins de Burdeos.



Saint-Etienne veut NKoulou ! ??



D'après nos dernières informations, nous pouvons confirmer le très fort intérèt de l'#ASSE pour le défenseur central, Nicolas Nkoulou ????. Accord possible dans les prochains jours. #FCGB et #Betis s'intéressent également au dossier. #MercatoASSE pic.twitter.com/raksEkXYcn — JaLoMe-Info (@JaLoMe_Info) July 24, 2021