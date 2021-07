¡Un bronce para España! Así te contamos el tercer día en Tokio

11:50 VELA - Mal día para Blanca Manchón. Y también para la vela española. La sevillana baja posiciones (12ª) tras acabar 14ª, 13ª y 16ª sus tres regatas. Ninguno de sus compañeros aparece entre los diez primeros clasificados.



Una jornada agridulce, que nos ha dejado el buen sabor de boca del bronce de Valero y los triunfos de las dos selecciones de baloncesto, del balonmano y del waterpolo femenino.- Acaba la jornada con malas noticias. Los españoles Herrera y Gavira caen 17-21 y 22-24 contra la segunda pareja del ranking mundial, Mol y Sorum. Se la jugarán a una carta en su último partido del grupo.Digno final nipón y objetivo cumplido para los de Scariolo. Argentina, el jueves, será otra historiaLas rotaciones despiertan a Japón (30')Un parcial de 2-22, con Ricky como estrella, casi resuelve el partido en el segundo cuarto.Mireia Belmonte mejora por poco a Jimenez Pérez (16:11:68), pero tampoco estará en la final al acabar séptima en su serie. Le queda el 800 metros libres- Jimena Pérez, octava en la cuarta serie del 1,500 con un crono de 16:15.99. No pasará a la final- España debuta ante Japón, a priori, el equipo más débil del grupo, aunque juega en casa. Ganar es vital de cara a los cuartos de final.Nueva victoria de las chicas de Miki Oca, que iguala a Australia en el liderat de su grupo.Final. Tres tantos en el último cuarto suponen la segunda derrota para España. No está todo perdido, pero se complica la clasificación. Aún no nos hemos estrenado en este deporte. África Zamorano no pasa a semifinales del 200 estilos. Acaba como 20ª después de hacer un tiempo de 2:13.81. En una hora, el turno de Mireia Belmonte y Jimena Pérez en 1.500 libres.- España, tras golear a Suráfrica, se enfrenta a Canadá en su segundo partido de la primera fase.- España 0-0 Argentina. Descanso de un partido igualado, en el que dominaron las argentinas de inicio y acabó teniendo el control el equipo español. Hasta 8 penaltis córner fallaron entre los dos equipos.- Ya ha arrancado el España-Argentina, un partido complicadísimo para las 'Redsticks'. Las 'Leonas' son unas de las favoritas al oro.- Nos llevamos una alegría desde el cuadrilátero. El boxeador español Gabriel Escobar se ha llevado la victoria contra el argentino 'La Hormiga' Quiroga en dieciseisavos de final.Pablo carreño remonta ante Cilic y ya está en octavos. Ganó al croata por 5-7, 6-4 y 6-4. Hoy cinco triunfos de seis posibles. El tenis, por ahora, está respondiendo en Tokio. ¡Enormes!- No ha podido ser., primera eliminada, se despide de sus cuartos juegos tras pasar una ronda y forzar el tercer set ante la subcampeoa de Wimbledon. Pierde ante Karolina Pliskova por 6-3, 6-7(0) y 6-1.Otra victoria in extremis de los Hispanos, por el mismo resultado que ante Alemania. Con el reloj a cero, Aleix marcó un penalti que le da los dos puntos al conjunto español.¡Enorme Paula Badosa! Otra más que pasa a octavos. La tenista española se impone en dos sets a la polaca Iga Swiatek por 6-3 y 7-6(4). Pablo Carreño y Carla Suárez están disputando el tercer set