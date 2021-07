Lamela: "El objetivo es seguir ganando títulos y hacer al equipo cada vez más grande"

Erik Lamela, nuevo jugador del Sevilla FC, concedió una entrevista a los medios de comunicación del club donde repasó cómo se ha gestado su fichaje, sus ganas de jugar en el Sevilla FC, sus referencias antes de llegar al equipo, su estilo de juego y su deseo de "ganar títulos y formar parte de la historia" de la entidad.

- Primera impresión del Sevilla FC

Primera vez que estoy aquí, nunca había jugado. Es increíble, el estadio se ve muy lindo y ya estuve tomándome alguna foto y contento de estar acá.

- Pudo ser sevillista antes

Tuve la posibilidad de estar aquí de más pequeño. Ahora se me da la posibilidad que apenas surgió no lo dudé. Tenía mucha ilusión de estar acá. No lo dudé. Conozco a algunos compañeros con los que estuve hablando mucho con ellos. Nunca dudé en venir y estoy contento e ilusionado.

- Ganas de jugar en España

Quería pasar por la liga española antes de terminar mi carrera. Me queda mucho para eso pero la posibilidad es muy buena porque me agarra con una madurez importante y lo que es el Sevilla FC, que es un club enorme, que ha ganad muchos títulos y estoy muy ilusionado de estar acá. Muy contento. Vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo en que lo necesite. Y a sumar.

- Su estilo de juego

Trato de dar lo mejor al equipo en ataque y en defensa, me caracterizo más en atacar pero no tengo ningún problema en defender. Me gusta competir y para ganar hay que hacer un poco de las dos cosas. A dar el máximo.

- Su posición favorita

Con el paso de los años fue cambiando de posiciones. He jugado en todos los sectores del ataque, pero me siento más cómodo en el centro o partiendo de la derecha. Me gusta ir hacia dentro y al ser zurdo me queda la pierna más hábil para finalizar, pero eso va a depender de lo que el equipo necesite.

- Las rabonas

Es un recurso. Me sale pegarle así a la bola. Es una toma de decisión de un segundo.

- Trabajará para hacer un gran año

Estoy confiado. Voy a tener un gran año. Le vendría bien al equipo también. El Sevilla tiene una gran plantilla, eso facilita las cosas. Estoy muy ilusionado. Espero sumarme pronto a los entrenamientos, agarrar ritmo y luego competir.

- Su charla con Reguilón, Fazio y Perotti

Con Reguilón hablé bastante. Siempre me habló bien del club. Ya lo sabía porque conocía a muchos argentinos que jugaron acá y siempre me hablaron bien€ Fazio, Perotti

- Ser parte de la historia del Sevilla FC

El club viene ganando muchos títulos y eso es bueno. Bueno, yo vine para seguir ese camino, para ayudar al equipo al máximo y que todos juntos vayamos. Ese es el objetivo: seguir consiguiendo títulos, que el club cada vez sea más grande e incluso en la Champions dar un paso más.

- Encantado con Monchi

Monchi me pareció una gran persona, me recibió muy bien, me hizo sentir cómodo. No sólo aquí sino desde la primera vez que me llamó. Confió mucho en mi y es algo que me gustó mucho.

- La afición y el ansía por ganar

Espero a demostrarle a los hinchas cómo soy, cómo me manejo en la cancha y le prometo que voy a luchar. Sueño con títulos, que el club gane y yo formar parte de esa historia que el club está escribiendo.