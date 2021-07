EN DIRECTO: ¡Qué grande es Maialen Chorraut... PLATA

14:30 BALONMANO (M) - España-rancia. Las Guerreras necesitan sumar tras su dura derrota (24-31) en el debut frente a Suecia. Comienza el partido en Tokio. 13:55 GIMNASIA - La gimnasta estadounidense Simone Biles ha abandonado la final por equipos de gimnasia artística por una posible lesión tras la primera rotación, en potro, tras dejar el centro para ser atendida y quedarse fuera de la segunda rotación. No obstante, según señala la NBC, podría ser por ansiedad y que a eso se ha debido su mala actuación en potro. ???? | TOKYO 2020: Simone Biles parece decir: "No puedo subir allí".#USA #Tokyo2020

pic.twitter.com/VaUlbqxOqv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 27, 2021 La gimnasta estadounidense Simone Biles ha abandonado la final por equipos de gimnasia artística por una posible lesión tras la primera rotación, en potro, tras dejar el centro para ser atendida y quedarse fuera de la segunda rotación. No obstante, según señala la NBC, podría ser por ansiedad y que a eso se ha debido su mala actuación en potro.

13:03 TENIS - No ha podido ser. Una injusticia. Dos 'Súper tie breaks' nos dejan sin dobles femeninos en Tokio 2020. Badosa y Sorribes pierden por 6-2, 57- y 10- ante las checas Krejcikova y Siniakova. Antes los habían hecho también es esta 'tercera manga' Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. - No ha podido ser. Una injusticia. Dos 'Súper tie breaks' nos dejan sin dobles femeninos en Tokio 2020. Badosa y Sorribes pierden por 6-2, 57- y 10- ante las checas Krejcikova y Siniakova. Antes los habían hecho también es esta 'tercera manga' Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.

12:50 TENIS - Badosa y Sorribes se resisten a perder. Caían 6-2 y 5-3 Krejcikova y Siniakova. Pero han ganado cuatro juegos seguidos para igualar a un set y jugarse el pase a cuartos en el 'súper tie break'.



12: 40 JUDO - La francesa Clarisse Agbegnenou se ha llevado el oro en judo en la categoría de hasta 63 kilos al derrotar a la eslovaca Tina Trstenjak. La extremeña María Cabañas cayó en octavos, en su segundo combate disputado la pasada madrugada.



12:30 BALONCESTO - Sorpresas en el básket femenino. Japón gana a Francia 74-70 y Bélgica a Australia por 85-70.



12:20 TENIS - Se confirma la mala noticia, las suizas Viktorija Golubic y Belinda Bencic superan a Carla Suárez y Garbiñe Muguruza por 3-6, 6-1 y 11-9. Las españolas lucharon hasta la última bola, pero no ha podido ser. Con esta derrota, Carla dice adiós a sus cuartos Juegos Olímpicos en su último año como profesional.



12:08 TENIS - Se complican los dobles femeninos, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza pierden el segundo set ante Bencic y Golubic (6-1) y se la juegan ahora en el 'súper tie break'. Mientras que Badosa y Sorribes han perdido la primera manga ante las checas Krejcikova y Siniakova (6-2). - Badosa y Sorribes se resisten a perder. Caían 6-2 y 5-3 Krejcikova y Siniakova. Pero han ganado cuatro juegos seguidos para igualar a un set y jugarse el pase a cuartos en el 'súper tie break'.- La francesa Clarisse Agbegnenou se ha llevado el oro en judo en la categoría de hasta 63 kilos al derrotar a la eslovaca Tina Trstenjak. La extremeña María Cabañas cayó en octavos, en su segundo combate disputado la pasada madrugada.- Sorpresas en el básket femenino. Japón gana a Francia 74-70 y Bélgica a Australia por 85-70.Se confirma la mala noticia, las suizas Viktorija Golubic y Belinda Bencic superan a Carla Suárez y Garbiñe Muguruza por 3-6, 6-1 y 11-9. Las españolas lucharon hasta la última bola, pero no ha podido ser. Con esta derrota, Carla dice adiós a sus cuartos Juegos Olímpicos en su último año como profesional.- Se complican los dobles femeninos, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza pierden el segundo set ante Bencic y Golubic (6-1) y se la juegan ahora en el 'súper tie break'. Mientras que Badosa y Sorribes han perdido la primera manga ante las checas Krejcikova y Siniakova (6-2).

12:05 BOXEO - ¡Gran noticia! El Peso Pesado (91 Kg) español de origen cubano Enmauel Reyes vence por K.O. al kazajo Vassiliy Levit, plata en Río 2016, y pasa a cuartos de final. El 'Profeta' Reyes cazó a su rival en el segundo asalto y lo tiró al suelo. ¡Espectacular @EnmanuelPla ! ???? ¡A cuartos de final tras tumbar en el segundo asalto al actual subcampeón olímpico! ??????



Sigue el boxeo en #E1 con @MBerdonce y @prensaboxeo #Tokyo2020 #Boxing pic.twitter.com/5Gw6bqKmNr — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 27, 2021



11:45 VELA - La jornada ha mejorado con el paso de las horas para los españoles. Joan Cardona es tercero en la clase Finn tras dos terceros puestos en las dos primeras regatas, mientras que Iago López y Diego Botín han sido quintos en la primera y única regata de 49er. Támara Echegoyen y Paula Barceló marchan octavas en 49er FX tras la descalificación de la tercera regata, que les obliga a no fallar más.



Parecen descartados para las medallas dos representanres que habían empezado muy bien y han ido de más a menos. En Láser Radial, Joel Rodríguez es decimoctavo y Cristina Pujol, vigésima.



11:30 TENIS - Arranca el otro duelo de dobles con representación española, la pareja Badosa-Sorribes se enfrenta a las checas Krejcikova y Siniakova.



11:25 TENIS - Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ya están por delante. Ganan el primer set (6-3) a las suizas Bencic y Golubic.



11:15 SURF - Históricas Medallas. La cuatro veces campeona del mundo de surf, Clarissa Moore, se ha convertido en la primera medalla de oro del surf femenino de la historia. Se impuso con un 14,93 a la sudafricana Bianca Buitendag en la final. En hombres, un no mnos histórico, Italo Ferreira, se ha convertido en el primer campeón olímpico en surf. El espectacular surfista brasileño se impuso al japonés Kanoa Igarashi.













10:45 TENIS - Ya está en juego el partido de Garbiñe Muguruza y Carla Suárez contra las suizas Bencic y Golubic. La hispano-venezolana y la canaria buscan los cuartos de final.



10:30 HÍPICA DOMA - El jinete sevillano evero Jurado, con Fendi T, abría la competición de la final por equipos de la doma clásica, en la que por España también compiten Beatriz Ferrer-Salat, con Elegance, y José Antonio García Mena, con Divina Royal.





10:25 PIRAGÜISMO SLALOM - Ya no se le escapa, Maialen ya tiene su medalla. Feliz la subcampeona olímpica. ?? ¡Brava!



?? Maialen Chourraut (@MChourraut) recibe su medalla de plata en #CanoeSlalom ¡Gracias por hacernos disfrutar, campeona! #Tokyo2020 #TokyoRTVE27J



? https://t.co/jOAQKoH3oL pic.twitter.com/LzibSRHEC9 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 27, 2021



10:15 PIRAGÜISMO SLALOM - Así celebraron por televisión la culminación de la plata. Otro día histórico para el deporte español.

¡PLATA PLATA PLATA HISTÓRICA DE @MChourraut! ??????



¡Tercera medalla olímpica a sus 38 años! ¡QUÉ LEYENDA! ??????#Tokyo2020 pic.twitter.com/Vt4ghgvBXe — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 27, 2021



10:05 TENIS - ¡OTRA GRAN NOTICIA! Paula Badosa también está en cuartos de final. Supera a Nadia Podoroska por 6-2 y 6-3.



- ¡Gran noticia! El Peso Pesado (91 Kg) español de origen cubano Enmauel Reyes vence por K.O. al kazajo Vassiliy Levit, plata en Río 2016, y pasa a cuartos de final. El 'Profeta' Reyes cazó a su rival en el segundo asalto y lo tiró al suelo.- La jornada ha mejorado con el paso de las horas para los españoles. Joan Cardona es tercero en la clase Finn tras dos terceros puestos en las dos primeras regatas, mientras que Iago López y Diego Botín han sido quintos en la primera y única regata de 49er. Támara Echegoyen y Paula Barceló marchan octavas en 49er FX tras la descalificación de la tercera regata, que les obliga a no fallar más.Arranca el otro duelo de dobles con representación española, la pareja Badosa-Sorribes se enfrenta a las checas Krejcikova y Siniakova.Carla Suárez y Garbiñe Muguruza ya están por delante. Ganan el primer set (6-3) a las suizas Bencic y Golubic.- Históricas Medallas. La cuatro veces campeona del mundo de surf, Clarissa Moore, se ha convertido en la primera medalla de oro del surf femenino de la historia. Se impuso con un 14,93 a la sudafricana Bianca Buitendag en la final. En hombres, un no mnos histórico, Italo Ferreira, se ha convertido en el primer campeón olímpico en surf. El espectacular surfista brasileño se impuso al japonés Kanoa Igarashi.Ya está en juego el partido de Garbiñe Muguruza y Carla Suárez contra las suizas Bencic y Golubic. La hispano-venezolana y la canaria buscan los cuartos de final.El jinete sevillano evero Jurado, con Fendi T, abría la competición de la final por equipos de la doma clásica, en la que por España también compiten Beatriz Ferrer-Salat, con Elegance, y José Antonio García Mena, con Divina Royal.- Ya no se le escapa, Maialen ya tiene su medalla. Feliz la subcampeona olímpica.- Así celebraron por televisión la culminación de la plata. Otro día histórico para el deporte español.- ¡OTRA GRAN NOTICIA! Paula Badosa también está en cuartos de final. Supera a Nadia Podoroska por 6-2 y 6-3.

09:50 PIRAGÜISMO SLALOM - Tras el bronce de Londres y el oro de Río, sorprende con una plata, a sus 38 años, que no se esperaba. No estaba entre las favoritas, pero la guipuzcoana nunca falla. MAIALEN CHOURRAUT (@MChourraut), MEDALLISTA DE PLATA OLÍMPICA.



Lloramos contigo.

Disfrutamos contigo. ??

Una grandísima campeona que vuelve a tocar la gloria. ??

¡LEYENDA DE NUESTRO DEPORTE! ??#ElCorazónDeEspaña#Tokyo2020@RFEPiraguismo pic.twitter.com/B9TFVlHMxX — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 27, 2021



09:50 PIRAGÜISMO SLALOM - ¡QUÉ GRANDE ES MAIALEN ChORRAUT! ¡PLATA! La canoísta vasca logra su tercera medalla olímpica. La que le faltaba.







09:32 TENIS - Paula Badosa gana el primer set a la argentina Podoroska (6-2). Un paso más cerca de meterse en cuartos.



09:29 PIRAGÜISMO SLALOM - Maialen Chorraut se coloca primera en la final de K1, pero quedan seis participantes por competir, entre ellas todas las favoritas. - Tras el bronce de Londres y el oro de Río, sorprende con una plata, a sus 38 años, que no se esperaba. No estaba entre las favoritas, pero la guipuzcoana nunca falla.- ¡QUÉ GRANDE ES MAIALEN ChORRAUT! ¡PLATA! La canoísta vasca logra su tercera medalla olímpica. La que le faltaba.- Paula Badosa gana el primer set a la argentina Podoroska (6-2). Un paso más cerca de meterse en cuartos.- Maialen Chorraut se coloca primera en la final de K1, pero quedan seis participantes por competir, entre ellas todas las favoritas.

- Triplete para Suiza en la prueba femenina de ciclismo de montaña. Gana Jolanda Neff, seguida de Sina Frei y Linda Indergand. La francesa Pauline Ferrand Prevot, la gran favorita, se cayó mientras luchaba por el primer puesto con la posterior ganadora. La española Rocío del Alba García llega la 26ª a más de diez minutos de la ganadora.Buen debut de Joan Cardona en la primera regata de la Clase Finn. Finaliza tercero.- Maialen Chourraut peleará por su tercer metal olímpico a partir de las 9:15 hora española. Sale en cuarta posición y parte con el séptimo mejor tiempo de las participantes.No pudo ser. Acabó la aventura de la castellonense Sara Sorribes en Tokio. Pese a caer en octavos ante Anastasia Pavlyuchenkova por 6-1 y 6-3, se va tras eliminar a Barty y dejar grandes sensaciones.Desde las 8:00 ha comenzado la prueba de MTB femenina con la española Rocío del Alba García. No es favorita, pero después de lo de Valero...- ¡Garbiñe Muruguza ya está en cuartos!, a un paso de las medallas. La caraqueña supera a Alison van Uytvanck por 6-4 y 6-1.La española Maialen Chourraut estará en la gran final de kayak, en la que defiende el oro de Río.Cara y cruz para las españolas. Garbiñe Muruguza gana el primer set ante Alison van Uytvanck, pero a Sorribes se le complica mucho su partido ante Anastasia Pavlyuchenkova después de perder la primera manga.Paso atrás para Echegoyen y Barceló, que son descalificadas y bajan a la octava plaza en ​49er.FX femenino..Arranca la competición en kayak femenino. La española Maialen Chourraut buscará la final. Su salida se producirá sobre las 7:57 hora española. Naomi Osaka, la gran favorita tras la eliminación de Barty, cae de forma sorprendente ante Marketa Vondrousova por 6-1 y 6-4. Otra sorpresa en el cuadro femenino que abre el abanico a otras aspirantes.Siguen llegando malas noticias desde el campo de regatas. En láser, Joel Rodríguez es 13º en la cuarta carrera y Cristina Pujol, 24ª en la quinta regata. La pareja formada por Echegoyen y Barceló trae ilusiones en su debut con un cuarto puesto parcial en el 49er.FX femenino. Cristina Cabañas cae en octavos ante la eslovena Tina Trstenjak . Se le acaba la aventura olímpica a la judoca emeritense.Se para la jornada por la lluvia. Muguruza ganaba por 3-0 a Van Uytvanck, justo el resultado por el que caía Sara Sorribes ante Pavlyuchenkova. No volverán antes de las 6:30 h. Montenegro 6-8 España. Enorme triunfo de los chicos de David Martín. Liderados por Bernat Sanahuja y Blai Marallach, ganan a otra de las favoritas.La lluvia retrasó el arranque de la jornada salvo en la pusta central y ya juegan Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes.La española Cristina Cabaña pasa a octavos tras superar en la categoría de -63 kg a la filipina Kiyomi Watanabe.Definidos los cuartos de final de rugby masculino. India 3-0 España. Muy negro el panorama para el conjunto español tras una nueva derrota, que le obliga a ganar a la poderosa Australia y a Japón en las dos jornadas que le quedan.Montenegro - España. Tras ganarle a Serbia, España comienza su segundo partido ante otro rival de enjundia.Siguen cayendo medallas en la piscina olímpica. Doblete británico, liderado por Tom Dean, en los 200 libre; la australiana McKeown se lleva el oro en los 100 espalda; y la norteamericana Lydia Jacoby se lleva el oro en los 100 braza femenino.La final esperada por España. Hugo González mejoró los tiempos previos, pero sólo puede ser sexto en los 100 metros espalda masculino. Gran debut del nadador español en unos Juegos Olímpicos. El ruso Rylov se impone en la final.Primera alegría de la jornada, Pablo Abián se impone en su debut ante el estonio Raul Must por 21-7 y 21-11 en 28 minutos de partido.Liliana Fernández y Elsa Baquerizo caen en su segundo partido ante la subcampeonas del mundo, las estadounidenses Ross y Klineman (2-0) por 21-13 y 21-16. La pareja española no tuvo opción alguna.Y, como ayer, lo hacemos con el final del triatlón, en este caso femenino, que ha coronado a Flora Duffy. La triatleta de Bermuda ha ganado con claridad a la británica Georgia Taylor-Brown, a la que saco más de un minuto, y a la estadounidense Katie Zaferes. La pacense Casillas acaba 31ª.Arrancamos el cuarto día de competición oficial.