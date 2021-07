Jornada 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio en directo hoy: resultados de tenis,tiro, baloncesto...

16:00 UNA GRAN JORNADA PARA ESPAÑA: Con el triunfo del básket cerramos una jornada que empezó con los tres diplomas olímpicos de remo, entre ellos el de los sevillanos Canalejo y García, en el que nos llevamos la decepción en piragüismo y tiro, pero que se fue enderezando con la clasificación para semifinales de Pablo Carreño en tenis, y el pleno de victorias de los deportes de equipo: los dos baloncestos, el waterpolo masculino, el balonmano femenino y el hockey femenino.



15:48 BALONCESTO - España 81-71 Argentina. ¡A cuartos! Los de Scariolo aseguran la clasificación y se jugarán el primer puesto del grupo este domingo ante la Eslovenia de Doncic. ¡Don @paugasol ! ?? 2+1 de listo, bajo el aro y atento al rebote.



¡Esa pasión no se agota! ??



Disfruta cada momento imperdible de los Juegos Olímpicos de Tokio en directo en la App de @Eurosport_ES pic.twitter.com/GGY5tBOJIn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 29, 2021



15:32 TENIS - Novak Djokovic se mete también en semifinales de dobles mixto junto a su compatriota Nina Stojanovic. La pareja serbia supera por 6-1 y 6-2 a la alemana formada por Laura Siegemund y Kevin Krawietz.



15:22 BALONCESTO - España 61-53 Argentina. España domina, aunque dos errores finales acortan la diferencia. Diez minutos por delante que pueden decidir el futuro de ambas selecciones.



15:05 GIMNASIA - La estadounidense Sunisa Lee sucede a Biles y se proclama campeona olímpica de Gimnasia en la final del concurso completo Logra una puntuación de 57.433 y supera por 135 milésimas a la brasileña Rebeca Andrade (57.298) y en 234 a la rusa Angelina Melnikova (57.199). La madrileña Roxana Popa ha sumado 51.533 puntos y acaba 22ª en esta final.



14:47 BALONCESTO - España 40-34 Argentina. Descanso, gran segundo cuarto español, muy firmes en defensa. ?? ¡A tabla también vale! Triiiple de Rudy Fernández que pone dos arriba a #LaFamiliaEnRTVE #TokyoRTVE29J



?? https://t.co/0AO2C1q51t pic.twitter.com/znQ9DJwA2z — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 29, 2021



14:35 TENIS - Alexander Zverev será el rival de Djokovic en semifinales. El alemán ha vencido por 6-4 y 6-1 al francés Jeremy Chardy.



14:20 BALONCESTO - España 20-25 Argentina, Final del primer cuarto, 'La Familia' se repone a un mal inicio, pero sigue abajo



14:15 TENIS - Marketa Vondrousova será la segunda finalista. La checa, quien ganara a Badosa tras la retirada de ésta, se enfrentará a Bencic tras superar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 y 6-1. Con el triunfo del básket cerramos una jornada que empezó con los tres diplomas olímpicos de remo, entre ellos el de los sevillanos Canalejo y García, en el que nos llevamos la decepción en piragüismo y tiro, pero que se fue enderezando con la clasificación para semifinales de Pablo Carreño en tenis, y el pleno de victorias de los deportes de equipo: los dos baloncestos, el waterpolo masculino, el balonmano femenino y el hockey femenino.¡A cuartos! Los de Scariolo aseguran la clasificación y se jugarán el primer puesto del grupo este domingo ante la Eslovenia de Doncic.Novak Djokovic se mete también en semifinales de dobles mixto junto a su compatriota Nina Stojanovic. La pareja serbia supera por 6-1 y 6-2 a la alemana formada por Laura Siegemund y Kevin Krawietz.España domina, aunque dos errores finales acortan la diferencia. Diez minutos por delante que pueden decidir el futuro de ambas selecciones.- La estadounidense Sunisa Lee sucede a Biles y se proclama campeona olímpica de Gimnasia en la final del concurso completo Logra una puntuación de 57.433 y supera por 135 milésimas a la brasileña Rebeca Andrade (57.298) y en 234 a la rusa Angelina Melnikova (57.199). La madrileña Roxana Popa ha sumado 51.533 puntos y acaba 22ª en esta final.Descanso, gran segundo cuarto español, muy firmes en defensa.- Alexander Zverev será el rival de Djokovic en semifinales. El alemán ha vencido por 6-4 y 6-1 al francés Jeremy Chardy.Final del primer cuarto,'La Familia' se repone a un mal inicio, pero sigue abajo- Marketa Vondrousova será la segunda finalista. La checa, quien ganara a Badosa tras la retirada de ésta, se enfrentará a Bencic tras superar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 y 6-1. 14:00 BALONCESTO - Empieza el España-Argentina, la final del pasado Mundial, que puede decidir quién de los dos pasa a cuartos de final. ???? ¡Arranca el partido! #LaFamiliaEnRTVE, a por su segunda victoria en #Tokyo2020 #TokyoRTVE29J



???? España

???? Argentina



?? Con @elcebri, @MartaFernandez5, @bernirodriguez5



?? Síguelo en DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/0AO2C1q51t pic.twitter.com/oHvcAEzVcn — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 29, 2021 - Empieza el España-Argentina, la final del pasado Mundial, que puede decidir quién de los dos pasa a cuartos de final.

13:30 NATACIÓN - África Zamorano se mete en semifinales de los 200 espalda al acabar sexta en su serie y decimocuarta en el cómputo global (2:10.72).



13:05 HOCKEY España 2-0 China. Otro triunfo de los deportes de equipo en una jornada, hasta ahora, redonda. Y victoria vital para estar en cuartos de final. Las chicas de Lock están en racha. ?? Hockey hierba | Las #RedSticks buscan una nueva victoria ante China que le encauce el camino a la siguiente ronda.



¡Hemos marcado el primer tanto! ¡Gol de María López! (1-0) ??



? Sigue el partido en DIRECTO en @rtveplay #Tokyo2020 #TokyoRTVE29J https://t.co/0XrAfnrsyS pic.twitter.com/rk4kZBV8f4 — RTVE Play (@rtveplay) July 29, 2021



12:50 NATACIÓN - ¡Adiós a Mireia Belmonte| Nuestra abanderada se despide de los JJOO tras acabar sexta en su serie de 800, con un tiempo de 8:26.71; Jimena Pérez queda quinta en su serie (8:33.98) tampoco estará en la final. Mireia acaba 14ª y Jimena, 21ª.



12:43 TENIS - ¡Machada de Carreño! Se mete en semifinales tras derrotar a Medvedev por 6-2 y 7-6(5). Grandísimo el gijonés.







12:10 BALONCESTO - España 2-0 China. DESCANSO. Las 'Redsticks' ganan tras los goles de Bea Pérez y Berta Bonastre, uno en cada cuarto. ?? ¡Segundo gol de las #RedSticks! ?? ¡Imparables!



Berta Bonastre sube el marcador a (2 -0). #TokyoRTVE29J



? https://t.co/YrEXeaNvXb pic.twitter.com/JpUKMHn5b2 — RTVE (@rtve) July 29, 2021



12:05 España 85-70 Serbia. FINAL. ¡ENORMES! Impresionante remontada de España en los quince últimos minitos tras perder durante los 25 primeros, a veces por diferencias que ronaban los diez puntos.







11:45 TENIS - Pablo Carreño da la sorpresa por el momento y le gana el primer set al número 2 del mundo, Medvedev (6-2).



11:30 HOCKEY (M) - Arranca el España-China. Duelo clave para la clasificación de las 'Redsticks', que se juegan su futuro a una carta ante las chinas. África Zamorano se mete en semifinales de los 200 espalda al acabar sexta en su serie y decimocuarta en el cómputo global (2:10.72).Otro triunfo de los deportes de equipo en una jornada, hasta ahora, redonda. Y victoria vital para estar en cuartos de final. Las chicas de Lock están en racha.¡Adiós a Mireia Belmonte| Nuestra abanderada se despide de los JJOO tras acabar sexta en su serie de 800, con un tiempo de 8:26.71; Jimena Pérez queda quinta en su serie (8:33.98) tampoco estará en la final. Mireia acaba 14ª y Jimena, 21ª.¡Machada de Carreño! Se mete en semifinales tras derrotar a Medvedev por 6-2 y 7-6(5). Grandísimo el gijonés.DESCANSO. Las 'Redsticks' ganan tras los goles de Bea Pérez y Berta Bonastre, uno en cada cuarto.FINAL. ¡ENORMES! Impresionante remontada de España en los quince últimos minitos tras perder durante los 25 primeros, a veces por diferencias que ronaban los diez puntos.Pablo Carreño da la sorpresa por el momento y le gana el primer set al número 2 del mundo, Medvedev (6-2).- Arranca el España-China. Duelo clave para la clasificación de las 'Redsticks', que se juegan su futuro a una carta ante las chinas. 11:23 VELA - Hoy se competía en casi todas las clases. Y algunos de los nuestros siguen luchando por las medallas. Joan Cardona, tras hacer un 2º y un 3º, es segundo en la clase Finn tras seis de las diez regatas previstas. También lo son en 49e Diego Botín e Iago López, pese a que hoy fueron 5º y 12º. En 470, las dos parejas españolas son séptimas: Silvia Mas y Patricia Cantero hicieron hoy un 3ª y un 6, y Jordi Xammar y Nico Rodríguez han sido 10º y 6º. Y en Nacra 17, Tara Pacheco y Florian Trittel son sextos a mitad de la competición.



- Hoy se competía en casi todas las clases. Y algunos de los nuestros siguen luchando por las medallas. Joan Cardona, tras hacer un 2º y un 3º, es segundo en la clase Finn tras seis de las diez regatas previstas. También lo son en 49e Diego Botín e Iago López, pese a que hoy fueron 5º y 12º. En 470, las dos parejas españolas son séptimas: Silvia Mas y Patricia Cantero hicieron hoy un 3ª y un 6, y Jordi Xammar y Nico Rodríguez han sido 10º y 6º. Y en Nacra 17, Tara Pacheco y Florian Trittel son sextos a mitad de la competición.



10:18 BALONCESTO - España 41-44 Serbia. Arranca la segunda parte.



11:03 TENIS - Pablo Carreño, nuestro último representante en los Juegos Olímpicos, inicia su partido ante el ruso Medvedev.



10:02 BALONCESTO - España 41-44 Serbia. Descanso. Dos primeros cuartos igualados, con un gran juego de ambas selecciones. Todo se decidirá tras el paso por vestuarios.



10:54 TENIS - ¡Belinda Bencic, primera finalista! La suiza vence a la verdugo de Garbiñe Muguruza, Elena Rybakina (7-6(2), 4-6 y 6-3. Por su parte, el ruso Khachanov es el primer semifinalista en el cuadro masculino de los Juegos. Gana a Ugo Humbert por 7-6(4), 4-6 y 6-3.

10:30 BALONMANO - ¡Viran Morros se pierde lo que resta de JJOO! Baja clave en España. La selección española masculina de balonmano no podrá contar en lo que resta de Juegos Olímpicos con uno de sus baluartes defensivo por culpa de la lesión muscular que sufrió ayer ante Brasil. Será sustituido por Miguel Sánchez-Migallón.







10:20 BALONCESTO - Arranca el España - Serbia. Las chicas de Mondelo buscan la revancha del último europeo, donde cayeron ante las serbias. Partido clave de cara a los cruces.



10:15 TENIS - Los dos primeros partidos del día, las semifinales Ryvakina-Bencic y los cuartos de final Khachanov-Humbert, se van al tercer set. Arranca la segunda parte.Pablo Carreño, nuestro último representante en los Juegos Olímpicos, inicia su partido ante el ruso Medvedev.Descanso. Dos primeros cuartos igualados, con un gran juego de ambas selecciones. Todo se decidirá tras el paso por vestuarios.¡Belinda Bencic, primera finalista! La suiza vence a la verdugo de Garbiñe Muguruza, Elena Rybakina (7-6(2), 4-6 y 6-3.¡Viran Morros se pierde lo que resta de JJOO! Baja clave en España. La selección española masculina de balonmano no podrá contar en lo que resta de Juegos Olímpicos con uno de sus baluartes defensivo por culpa de la lesión muscular que sufrió ayer ante Brasil. Será sustituido por Miguel Sánchez-Migallón.Arranca el España - Serbia. Las chicas de Mondelo buscan la revancha del último europeo, donde cayeron ante las serbias. Partido clave de cara a los cruces.- Los dos primeros partidos del día, las semifinales Ryvakina-Bencic y los cuartos de final Khachanov-Humbert, se van al tercer set. 10:00 ASÍ HA SIDO LA MADRUGADA: Las primeras ocho horas de competición nos han dado cuatro diplomas olímpicos, uno de ellos para los sevillanos García y Canalejo. Las 'Guerreras' han ganado a Brasil (27-23) y los chicos del waterpolo a Kazajistán (16-4). La otra alegría llegó en la piscina, donde Nico García se metió en la final de 200 espalda. Y nos hemos llevado decpeciones como la no clasificación de Alberto Fernández para la final de tiro, donde opctaba a medalla.Finalmente acabó noveno.

09:30 PIRAGÜISMO SLALOM - ¡Diploma para Nuria Vilarrubla!. Un error de la brasileña Ana Satila, que se saltó una puerta, le da a la española la octava plaza. La australiana Jessica Fox, que ya fue bronce en el K1 tras Maialen Chourraut, logra un oro inapelable. Es su primer oro después de tres medallas previas de otro metal.





09:08 PIRAGÜISMO SLALOM - Nuria Vilarrubla acaba segunda con un tiempo de 127.33, aunque previsiblemente quedará lejos de las medallas. La catalana ha tocado dos puertas y no ha quedado muy satisfecha.



08:50 ATLETISMO - ¡Sam Kendricks, baja por Covid! El atleta estadounidense, dos veces campeón mundial de pértiga, ha causado baja por covid en los Juegos Olímpicos de Tokio, informó este jueves el Comité Olímpico Estadounidense. Era el gran favorito. ¡Diploma para Nuria Vilarrubla!. Un error de la brasileña Ana Satila, que se saltó una puerta, le da a la española la octava plaza. La australiana Jessica Fox, que ya fue bronce en el K1 tras Maialen Chourraut, logra un oro inapelable. Es su primer oro después de tres medallas previas de otro metal.Nuria Vilarrubla acaba segunda con un tiempo de 127.33, aunque previsiblemente quedará lejos de las medallas. La catalana ha tocado dos puertas y no ha quedado muy satisfecha.- ¡Sam Kendricks, baja por Covid! El atleta estadounidense, dos veces campeón mundial de pértiga, ha causado baja por covid en los Juegos Olímpicos de Tokio, informó este jueves el Comité Olímpico Estadounidense. Era el gran favorito.

08:33 VELA - Blanca Manchón, a las puertas de la Medal Race. La sevillana mejoraba en la última jornada de clase RS:X, pero no lo suficiente como para estar en esa 'gran final'. hoy ha hecho un 14º y dos 10º, y acaba en la undécima plaza.









08:25 BALONCESTO - Eslovenia 116-81 Japón. Con Doncic a medio gas ( 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias), su selección sigue arrasando. Su próximo partido es contra España. Este pase de Doncic...pic.twitter.com/3EWqPdinZB — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) July 29, 2021 - Blanca Manchón, a las puertas de la Medal Race. La sevillana mejoraba en la última jornada de clase RS:X, pero no lo suficiente como para estar en esa 'gran final'. hoy ha hecho un 14º y dos 10º, y acaba en la undécima plaza.- Eslovenia 116-81 Japón. Con Doncic a medio gas ( 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias), su selección sigue arrasando. Su próximo partido es contra España.

08:10 GOLF - Se para la competición por tormentas. El austriaco Sepp Straka es líder en solitario con 63 golpes y Adri Arnaus, que terminó su recorrido, marcha decimotercero provisional con 68 golpes, tres bajo par. ? GOLF | El torneo olímpico ha arrancado, aunque se encuentra parado por las condiciones climáticas.

?? @AdriArnaus -3, grandísimo debut.

?? Jorge Campillo PAR (sin terminar el recorrido)



Pelearán, seguro.#ElCorazónDeEspaña @rfegolf#Tokyo2020 pic.twitter.com/RaZey5DxDa — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 29, 2021 - Se para la competición por tormentas. El austriaco Sepp Straka es líder en solitario con 63 golpes y Adri Arnaus, que terminó su recorrido, marcha decimotercero provisional con 68 golpes, tres bajo par.

La selección española de waterpolo ha sido un vendaval ante Kazajistán (16-4)



Lo más destacado del partido, en este enlace #TokyoRTVE29J pic.twitter.com/uRIhPJXny2 — Teledeporte (@teledeporte) July 29, 2021

- Nuria Vilarrubla se mete en la final de C1 con un tiempo de 119.9 segundos. La final arranca en poco más de una hora. ¡Enorme!- ¡Alberto Fernández, fuera de la final de foso olímpico! Era nuestra mejor opción a medalla del día. El tirador español erró en el séptimo plato.- Nuria Villarubla ya busca la final del C-1 en aguas bravas.- Pleno de Alberto Fernández en la última manga. Se jugará el pase a la final en un desempate con otros cinco tiradores.- El arquero español David Castro cae ante el taiwanés Chung-Heng Wei (3-1). Ganó en el primer set (24-28) y perdió los tres siguientes (27-21, 29-26 y 27-24).- Fátima Gálvez reaccionó con un oleno en la cuarta manga, pero falló dos platos en la última y no se mete en la final de tiro. Alberto Fernández, que ha errado un plato en la primera tirada del día, aún pelea por estar con los mejores.- Aparte de las semifinales, hasta cinco finales se disputaban en esta matinal en Tokio. En 800 libres masculinos, Robert Finke supera a Paltrinieri al esprint. Otro oro para EE.UU. se lo ha llevado Caeleb Dressel, que no tiene rival en los 100 libres. El australiano Stubblety-Cook se proclama campeón de los 200 metros braza masculino con un nuevo récord olímpico de 2:06.38. Y China completa su gran actuación con dos oros, el primero de Yufei Zhang en los 200 mariposa y, por último, para concluir la mañana, el del relevo de 4x200 libre femenino, en el que han logrado un tiempo de 7:40.33, nuevo récord del mundo.- Adri Arnaus acaba su recorrido con 68 golpes, 3 bajo par y undécimo provisional.. Tercer triunfo español para asegurar los cuartos de final. ¡Grandes!- Hugo González también se queda fuera de la final de los 200 estilos. Ha acabado con el undécimo mejor tiempo.Importantísimo triunfo de las 'Guerreras', que han mandado a partir del descanso. Los cuartos de final están más cerca.- Jessica Vall se queda a las puertas de la final de 200 braza femenino. Ha sido sexta en su serie con un tiempo de 2:24.87 minutos.- España 13-13 Brasil. Tras ir por detrás toda la primera mitad, incluso varios goles abajo, España se marcha a vestuarios igualada.- España-Kazajistán. Arranca el waterpolo masculino. Tras los dos triunfos iniciales, los españoles quieren asegurar los cuartos.- Y comenzamos con muy buenas noticias. Nico García se mete en la final de 200 espalda con la sexta mejor marca. Más opciones a medalla.- España-Brasil. Las 'Guerreras' comienzan un duelo en el que pueden dar un paso de gigante hacia cuartos.- Arrancan las pruebas en la piscina con varios españoles en la lucha por entrar en las finales.- La cordobesa Fátima Gálvez busca lo imposible, remontar desde la 20ª plaza y meterse en la final. Alberto Fernández sí está en la lucha y con no fallar le bastaría apra entrar en la pelea final.- Ya ha comenzado la competición, con os españoles Campillo y Adri Arnaus en busca del 'milagro'.- Aina Cid y Virginia Díaz, tres veces medallistas europeas en dos sin timonel, también han ocupado la sexta plaza en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que se impuso el bote de Nueva Zelanda (6:50.19). A ellos se ha unido un tercer diploma olímpico, el de Caetano Horta y Manel Balastegui, que han ganado la final B en la categoría del doble scull masculino.- Hace unos minutos, el dos sin timonel de los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García terminó sexto en la final de los Juegos de Tokio, donde llegaron a hacer soñar con la medalla para desfondarse al final.Arrancamos una jornada en la que hay varias opciones de medalla y aunque no somos favoritos en ninguna, siempre queda la esperanza de lograr la hazaña. Por si queréis saber qué nos espera hoy, aquí les dejamos el calendario de los españoles y las opciones de medalla.