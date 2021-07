El resumen del día en los Juegos Olímpicos de Tokio: Djokovic-Carreño; 'robo' a Reyes; hockey, waterpolo...

15:50 RESUMEN DEL DÍA: Con esto acabamos una jornada que, en general, ha vuelto a sonreír a España en los deportes de equipo y ha sido nefasta en el resto. En la que Carreño perdió la opción de oro tenis y Reyes y Jalidoz, en boxeo, la de pelear por las medalla; en la que ni Nico García (natación) ni Llorente (piragüismo slalom) pudieron acercarse a los metales en las finales que disputaron. Y en la que, al menos, el hockey masculino aseguró su pase a cuartos y las chicas del waterpolo, el liderato del grupo. Los Hispanos perdieron, pero el trabajo difícil ya lo habían hecho previamente. Hasta mañana. 15:45 FÚTBOL - Las féminas de Estados Unidos superan a Países Bajos en los penaltis (4-2) tras igualar a dos en el tiempo reglamentario y la prórroga. La estrella del Barça, Martens, tuvo una pena máxima para haber metido en semifinales a las neeerlandesas en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

15:00 FÚTBOL - Estados Unidos y Países Bajos se van a la prórroga en unos cuartos de final en el que se ha vivido la sorprendente eliminado británica a manos de Australia (3-4) y las victorias de Canadá -por penaltis ante Brasil- y de Suecia.



14:15 NATACIÓN - El 4x100 estilos femenino español , que formaban Lidón Muñoz, África Zamorano, Mireia Belmonte y Jessica Vall, acaba octavo y último en su semifinal con un crono de 4:04.14 y no estará en la final. Finaliza así la participación española en natación, con el cuarto puesto de Mireia Belmonte en 400 estilos como mejor resultado. ???????? Así ha competido Mireia Belmonte en la prueba de 4x100 estilos. ??



La natación española se despiden de #Tokyo2020 con un último puesto en el 4x100 estilos. #Tokyo2020RTVE #TokyoRTVE30Jhttps://t.co/DA04jSI1yq pic.twitter.com/vkSN0Bp6rM — RTVE (@rtve) July 30, 2021



14:07 ATLETISMO - Cran actuación de Carlos Mayo en los 10.000 metros. Aguantó casi hasta el último kilómetro con los mejores y fue 13º con un tiempo de 28:04.71. El etíope Selemon Barega pegó un acelerón los últimos 400 metros y se llevó el oro, seguido por los ugandeses Joshua Cheptegei y Jacob Kiplimo.

13:48 WATERPOLO - España 15-9 Australia. Primeras de grupo a lo grande y evitan al ogro, Estados Unidos. Enormes las chicas de Miki Oca.



13:38 ATLETISMO - Samuel García, Laura Bueno, Bernat Erta y Sara Gallego logran el récord de España en 4x400 mixto y se meten en la final. Descalificaron a EE.UU. y a la República Dominicana.



13:35 BOXEO - Enmanuel Reyes ve una mano política en la decisión que le ha dejado sin medalla. mmanuel Reyes, en COPE tras perder en los JJOO: "Me siento ganador. Han llevado esto a un plano político cuando esto es deporte. A lo mejor los títulos pesan, solo Dios sabe. Yo solo sé que gané y él lo sabe también. Mira cómo estoy, sin ningún rasguño", señaló en Cope tras acabar el combate. El boxeador español llegó a derribar a su contrincante y, pese a ello, le dieron como perdedor del combate.



13:25 ATLETISMO - Belén Toimil acumula dos nulos y un intento válido en peso, el último (17.38m), lejos de los 18.80 con los que podía entrar en la final. Eliminada.



13:20 BOXEO - Se nos cae la otra opción de medalla que nos quedaba para hoy. Enmanuel Reyes, 'El Ptofeta', cae en la categoría del Peso Pesado y tras decisión dividida ante el cubano Julio César de la Cruz.







13:17 WATERPOLO - España 7-6 Australia. Descanso.Igualdad máxima, aunque las españolas han llevado la iniciativa en todo momento.



13:00 ATLETISMO - Turno en esta última hora para Laura Bueno, Samuel García, Bernat Erta y Sara Gallego en las semifinales de 4x400 metros. Y la primera final, la que afrontará a Carlos Mayo en los 10.000 metros.



13:00 ATLETISMO - Ana Peleteiro, plusmarquista española de triple salto con 14,73, se ha clasificado para la final olímpica con una marca de 14,62 metros, la mejor de una atleta española al aire libre, y acompañará el domingo a su compañera de entrenamientos, la venezolana Yulimar Rojas, en la lucha por las medallas.



12:50 BOXEO - Enmanuel Reyes Pal, nuestra segunda opción del día en boxeo, se enfrenta al cubano Julio César La Cruz por un puesto en semifinales del Peso Pesado.



12:45 WATERPOLO - España-Australia. Partido clave de las chicas de Miko Oca en la lucha por una posición de privilegio en el grupo. ¡Los dos países se encuentran empatados a puntos!



??Fin del primer cuarto:

???? 3-3 ????#TokyoRTVE30J #Tokyo2020RTVE

? https://t.co/AWG9SUvjEw https://t.co/jCraapxINE — RTVE (@rtve) July 30, 2021



12:55 NATACIÓN - Lidón Muñoz gana su serie de 50 libres con un tiempo 25.10. Pese a ello, no estará en semifinales al acabar 23ª.



12:30 NATACIÓN - También es el turno para la piscona. Lidón Muñoz busca el pase en los 50 libres. En torno a las 14:00 horas, repetirá en las semifinales del relevo 4x100 estilos junto a África Zamorano, Mireia Belmonte y Jessica Vall



12:20 ATLETISMO - Lucía Rodríguez no entra en la final de 5.000, como se esperaba, pese a hacer la mejor carrera de su vida, lograr marca personal (15:26) y hacer el segundo mejor tiempo español en unos Juegos.

11:55 TENNIS - Se culmina la sorpresa. Zverev remonta y, tras ganar ocho juegos consecutivos, deja a Djokovic sin su ansiado oro. Ganó el alemán por 1-6, 6-3 y 6-1. El serbio será el rival de Pablo Carreño.







11:48 GOLF - Ya han acabado los españoles. Adri Arnaus ha completado el día con un -2. Con -5 está situado en 15ª posición provisional, a cinco golpes de los líderes y a tres de la medalla. Jorge Campillo ha tenido un día horrible y está con +3, muy lejos de los primeros puestos.







11:30 ATLETISMO - En media hora regresa la actividad a la pista con triple actuación española. Lucía Rodríguez luchará en las series de 5000, Peleteiro en la clasificatoria de triple salto y Belén Toimil lo hará en Peso.



11:17 TENIS - Djokovic y Zverev se la jugarán en el tercer set. Parecía el partido encarrilado para el serbio, que gana 6-1 y 3-2, con 'break' arriba, pero el alemán se ha llevado cuatro juegos seguidos para hacerse con el segundo set.



11:15 VELA - Cara y cruz para la vela, que pierde opciones de podio. Ya veíamos antes que tanto Diego Botín e Iago López (3º en 49er) como Jordi Xammar y Nico Rodríguez (4º en 470) siguen en la pelea, igual que Támara Echegoyen y Paula Barceló en el 49er FX, que son segundas a un punto del oro. Pero Silvia Mas y Patricia Cantero, candidatas al oro en 470, ya están fuera de la lucha tras bajar hasta 12ª plaza. Ya han acabado hoy Joel Rodríguez (16º) en la clase Laser y Cristina Pujol (23ª en Laser Radial). De momento, muchas expectativas, pero sin medallas en las cuatro clases que ya afrontan la Medal Race.







10: 45 TENIS - Pablo Carreño acepta la derrota y ya piensa en el bronce. "Es una pena porque era una oportunidad muy buena para poder estar en la final, pero ahora toca pensar en el próximo partido, que es mañana, que es todavía una oportunidad de ganar una medalla y no la puedo desaprovechar", aseguraba el gijonés, obligado a cambiar el chip: "La derrota de hoy no pude costarme la derrota de mañana. A pensar ya en ese partido que es una opción muy importante de medalla. Normalmente cuando perdemos, cogemos el avión y nos vamos al siguiente torneo y tenemos más tiempo para recuperarnos pero en los Juegos hay que intentar recuperarse lo antes posible mental y físicamente porque al final la derrota de hoy no pude costarme la derrota de mañana. A pensar ya en ese partido que es una opción muy importante de medalla".

10:33 VOLEY PLAYA - Lili y Elsa pierden con claridad (21-13) el primer set ante la pareja china, que se está mostrando muy superior. ¡Esa sonrisa de @VP_Lili_Elsa! ??????



Toca remontar, y la pareja española ???? no se rinde ??#Tokyo2020 #beachvolleyball pic.twitter.com/88lWnTw6LA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 30, 2021 Lili y Elsa pierden con claridad (21-13) el primer set ante la pareja china, que se está mostrando muy superior.

10:28 TENIS - Primeros medallistas en tenis. Los neozelandeses Michael Venus y Marcus Daniell, bronce tras ganar a la pareja estadounidense Krajicek y Sandgren por 7-6 (3) y 6-2.

10:15 VOLEY PLAYA - Lili y Elsa disputan ya su último partido de la fase de grupos ante las chinas Xue-Wang. Se juegan el segundo puesto, que aseguraría el pase directo a octavos. Si caen y no fuesen una de las dos mejores terceras, tendrían que jugarse el pase en la repesca con el resto de terceras.

10:10 TENIS - Ya está en juego la segunda semifinal entre Djokovic y Zverev.

09:42 PIRAGÜISMO SLALOM - El checo Jiri Prskavec cumple los pronósticos y gana el oro en C-1, con Llorente, tras su error, fuera de los diplomas. Pese a ello, el balance del equipo español es sobresaliente. Los cuatro competidores han sido finalistas, tres de ellos han estado entre los ocho primeros (diploma) y Maialen Chourraut ha logrado la reconocida plata.





Gazi Jalidov cae eliminado por KO ante Khataev



Lo más destacado del combate, en este vídeo#Tokyo2020 #TokyoRTVE30J pic.twitter.com/cFbwis0kWF — Teledeporte (@teledeporte) July 30, 2021

El español Nico García ha terminado octavo y es diploma olímpico en su debut.



¡Vuelve a ver la final de 200 metros espalda masculino! #TokyoRTVE30J #Tokyo2020RTVE #Tokyo2020 pic.twitter.com/6G3tYyE3N2 — RTVE (@rtve) July 30, 2021

