La plata que Guardado sacrificó para preparar bien su "último año en el Betis"

La selección de México, actual campeona, y la de Estados Unidos vuelven a enfrentarse esta madrugada (02:30 hora española / GOL) por séptima vez en una final de la Copa Oro. Ambos equipos llegan invictos a la cita, que se jugará por primera vez en Las Vegas (Nevada), donde debuta el fútbol internacional, en el nuevo Allegiant Stadium, de los Raiders de la NFL, que presentará un lleno en sus gradas con más de 62.000 espectadores. No faltará casi nadie. Casi, porque a pesar de la ilusión por el partido, en el país azteca echan de menos a su gran capitán, un Andrés Guardado que ha levantado tres veces ese trofeo y que bien podría haber llegado para los últimos partidos del torneo, pero decidió sacrificar esta opción de tocar plata para preparar bien el que anunció que será su "último año en el Betis".

Llegó a Heliópolis en 2017 firmando un contrato de dos temporadas con opción a una tercera que prácticamente veía imposible de alcanzar. Para 2020 se imaginaba ya en EE.UU. -hace años que la MLS le tienta-, pero alcanzará 2022 vistiendo las trece barras y aspirando a jugar su quinto Mundial. Andrés Guardado afronta con muchísima ilusión esta 21/22. Son muchos y ambiciosos los retos que quiere lograr y se afana en prepararse para que no vuelvan esas molestías físicas que le impidieron estar en la Copa Oro y/o en los Juegos Olímpicos con México. El centrocampista termina contrato el próximo 30 de junio y, aunque promete ganarse una oferta de renovación, anticipa que ésta será su "última temporada".

"Contractualmente es mi última temporada aquí y cuando renové hace un par de temporadas le dije al presidente que soy consciente de mi edad (cumple 35 en septiembre), de que mi rol dentro del campo a lo mejor va a ir cambiando, fuera no tanto, pero entendiendo eso sé que dependo mucho de mi rendimiento. Si soy capaz de rendir a buen nivel este año y me ofrecen quedarme, yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y afronto con la ilusión de que posiblemente sea la última vez que viva todo esto. Cuando salió el calendario, pensé que muy posiblemente me retire del Betis -no del fútbol- contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ya cerramos LaLiga allí. No cierro la puerta a ganarme una renovación, pero...", reconocía el mexicano en una entrevista para RTV Betis.

"Si soy honesto, cuando llegué al Betis no esperaba estar cinco años. Empezaba a hacer planes a futuro y pensaba en estar dos o tres años y luego regresar a mi país. También he tenido muchas ofertas de la MLS, como todo el mundo sabe. Cambiar un poco de aires y bajar un poco el nivel competitivo para estar un poco más tranquilo en los últimos años, pero mi forma de ser no me lo ha permitido y no me deja pensar en esas cosas. Jugar en LaLiga, jugar en el Real Betis... No es un tema económico", explicaba.

Por todo ello, Guardado decidió no participar en la Copa Oro y perderse un choque tan importante para su país como es la final de esta noche, pero aunque le dolerá verlo por televisión -este lunes descansa el Betis y no hay que madrugar- pero está convencido de tomó la mejor decisión posible: "Justo una semana antes de empezar la Copa Oro valorábamos si me quedaba y hacía la segunda fase o me tomaba unos días de descanso y hacía una buena pretemporada. Analizando lo que me pasó el año pasado, con los problemas musculares que tuve, creo que lo más razonable era descansar, hacer una buena pretemporada, ya que el año va a ser muy exigente y me gustaría estar al cien por cien durante todo el año, no sólo por tramitos".

"Estoy muy contento de empezar un nuevo año. La verdad es que en esta época inicial de la temporada se siente la misma ilusión por más que pasen los años hay el mismo cosquilleo de volver a empezar una temporada nueva. Es muy ilusionante, sobre todo para nosotros que volvemos a estar en Europa y estoy con ganas de ayudar al equipo en mi última temporada en el Betis", afirmó sobre los primeros días de pretemporada tras incorporarse ya después de la primera concentración estival en Suiza y participar en los últimos partidos, ya plenamente restablecido de sus dolencias. Sin duda, perder la oportunidad de alzar su cuarta Copa de Oro habrá merecido la pena si logra despedirse con el equipo verdiblanco en zona europea y con billete para jugar su quinto Mundial.