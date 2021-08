Rafa Mir: "Busco un club donde me quieran, confíen en mí y poder ser feliz".

Rafa Mir (Murcia, 1997) se define murciano y mallorquín. Lleva esas dos condiciones en el corazón y espera darles un oro en Tokio. El futbolista de moda en España tras su 'hat-trick' contra Costa de Marfil atiende a EFE y habla de su futuro. Aún incierto tras los Juegos Olímpicos, pero en el que busca encontrar en un club algo que, reconoce, "a veces se nos olvida", como es "ser feliz".

Su padre, Magín, también futbolista, no pudo conquistar el oro en Barcelona 92 por una grave lesión de rodilla, pero su hijo está a cinco días y dos partidos de llevarlo por fin a casa. La familia Mir, además, tuvo la representación en Tokyo2020 de su primo Nicolau, en gimnasia. Y David, hermano de Rafa, viene pisando fuerte en las categorías inferiores del Mallorca. El deporte en la sangre de un apellido que ya resuena en España.



Pregunta: ¿Está pendiente de los medios de comunicación? Porque su nombre está en todos lados.

Respuesta: Me gusta estar informado de lo que pasa, en general, no solo del deporte, pero de noticias mías no suelo leer mucho, me gusta vivir el día a día. Estoy muy tranquilo, con ganas de seguir trabajando y ayudando a los compañeros, eso es lo que me preocupa. Mi labor dentro del campo es la de hacer goles y estoy muy contento sobre todo por el pase del equipo.

P: Tres goles que llegaron tras no tener muchos minutos en lo que va de Juegos Olímpicos. ¿Cómo llevó esta situación?

R: Tranquilo. Trabajando duro y estando preparado para el míster. Cuando tienes la oportunidad hay que ayudar a los compañeros, eso es lo que me han enseñado siempre. Aunque tengas pocos minutos hay que darlo todo.

P: Son unos Juegos Olímpicos emotivos para usted. Su padre, Magín, no pudo estar en Barcelona 92 por lesión y ahora su hijo puede darle la medalla de oro a la familia. ¿Qué han comentado sobre esto?

R: Es algo que hablamos cuando teníamos la posibilidad de venir a los Juegos Olímpicos. Es una pena que la carrera de mi padre no fuera todo lo buena posible por esa lesión que fue arrastrando toda su carrera, porque eran otros tiempos y otra medicina. Pero bueno, ahora está aquí su hijo (ríe) e intentando conseguir el objetivo que nos marcamos hace un mes y creo que estamos en el camino.

P: Y en Tokio tiene a un primo segundo suyo, Nicolau, gimnasta.

R: Sí, somos vecinos en Mallorca. Nos hemos criado casi toda la vida juntos, puerta con puerta. Supercontentos en la familia porque es algo muy bonito.

P: ¡Y viene su hermano!

R: Sí, sí. Sigue la saga (ríe). David, que tiene 12 años, está jugando en el Mallorca. Tiene condiciones para jugar al fútbol, pero como le digo a él, y a toda la gente, que estudien y que usen el fútbol como un deporte y entretenimiento porque es muy complicado llegar a ser futbolista.

P: A usted el fútbol le puede dar una medalla de oro olímpica, un objetivo que siempre ha rodeado a este equipo. Ahora que están cerca, ¿hay más presión?

R: Estamos tranquilos. Confiamos en nuestro trabajo. Tenemos equipo para hacer cosas muy importantes y muy bonitas. No nos tiene que cargar de presión a estas alturas, muchos ya estamos acostumbrados a lidiar con presión.

P: Pensando en futuro, ojalá que el día 8 de agosto con una medalla. ¿Con qué destino cogerá el avión de vuelta desde Tokio?

R: Lo cogeré a Madrid porque es el único que hay, el que nos han puesto (ríe). Después, seguro que voy a Wolverhampton y ya veremos qué sucede en estos días.

P: En Madrid se habla mucho del Atlético como posible destino para usted la próxima temporada. ¿Qué puede decir de esto?

R: Bueno, la gente habla de muchas posibilidades. Yo te digo que estoy tranquilo, trabajando para la selección en este proyecto superbonito que tenemos de las Olimpiadas. Y cuando avance todo, cuando termine, se verá qué camino cogeré.

P: ¿Qué busca en el club en el que decida seguir su camino?

R: Busco, sobre todo, una cosa muy importante que a veces se nos olvida que es ser feliz. En Huesca lo he encontrado y cuando estás en un club donde te sientes querido y apoyado por la gente es mucho más fácil demostrar y sacar rendimiento. Mi idea es esa, encontrar un club dónde me quieran, donde confíen en mí y poder ser feliz.

P: ¿Y en España sería más feliz?

R: (Ríe). España es mi país, como España no hay casi ningún país. Veremos qué nos traen estos próximos días, pero como te decía estoy concentrado en la selección y veremos cuando termine.

P: Volviendo a la selección, ahora toca Japón. ¿Cómo lo afrontan?

R: Nos enfrentamos a ellos en el amistoso nada más llegar aquí. Fue diferente, porque nosotros veníamos con el jet lag y habíamos dormido cinco horas en total (ríe). Fue un partido muy complicado para nosotros y aún así sacamos un empate. Es una buena toma de contacto con el equipo que son. Nosotros estamos evolucionando superbien, creciendo como equipo y mejorando mucho. Va a ser un gran partido y esperemos que se quede la victoria en casa, en la nuestra, claro (ríe).

P: ¿Con '9' o sin '9'?

R: Bueno, al final el que decide es el míster. Yo trabajo para ayudar a mis compañeros. Yo tranquilo, trabajando y ya veremos qué decide para este partido.

P: ¿En qué jugadores se ha fijado para ir creciendo?

R: Nunca he tenido uno solo, siempre he tenido cosas de varios jugadores. Fernando Torres, Mario Gómez, también delantero alto y creo que tiene raíces en Granada; el número 33 en mis redes sociales es por el número que llevaba en el Bayern de Múnich. También Dani Güiza, porque jugaba en el Mallorca y yo lo veía mucho; es uno de mis ídolos también. David Villa es otro. Como ves son jugadores muy diferentes, intento sacar lo mejor de ellos.

P: Llevan un mes en una burbuja casi sin poder salir. Las medallas están cerca? ¿ya se le pasa por la cabeza una celebración?

R: (Ríe). Lo suyo sería celebrarlo con el equipo. No sé cómo va a estar el tema de las restricciones, pero tendríamos que celebrarlo. La verdad es que si conseguimos el oro ha sido un mes muy duro sin salir y es una situación muy complicada. Nosotros hemos hecho una burbuja muy fuerte y tendríamos que celebrarlo todos juntos, tomarnos algo, música y a disfrutar del momento.