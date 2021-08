El Betis, Ibai y Messi: "Y saber que así empezó todo..."

Ibai Llanos ha sido en el día tendencia en Twitter después de ser invitado a la presentación de Leo Messi en el Parque de los Príncipes y poder incluso hablar con el astro argentino en streaming para su canal de Twitch desde el mismo césped del estadio.

Ibai mantiene una gran relación con muchos futbolistas de Primera división, a los que ha entrevistado en su canal y con los que acostumbra a echar alguna que otra partida de videojuegos, y uno de ellos es el delantero bético Borja Iglesias, que no ha dudado en felicitarle a través de Twitter.

"Lo tuyo es increíble. No me puedo alegrar más", le ha escrito el 'Panda' como respuesta a una foto que el propio Ibai ha publicado con la camiseta de Messi. Y el perfil oficial del Betis ha visto la ocasión y no ha dudado en recordarle al propio Ibai como empezó todo, publicando un foto del caster con la bandera del Real Betis y el mensaje: "Y saber que así empezó todo...". A lo que el propio Borja Iglesias ha querido apuntillar: "Todos sabemos que Ibai es un poquito del Betis".