Impulso crucial para la planificación del Real Betis

Antonio Cordón fue de los directores deportivos que antes y mejor se movió en esta ventana estival. El extremeño no sólo remató el trabajo iniciado en junio del año pasado por la anterior secretaría técnica y jalonada por el propio Manuel Pellegrini con un encuentro decisivo para convencer a Rui Silva, sino que renovó a Joaquín, amplió el contrato de Aitor Ruibal, amarró dos campañas más a un Víctor Ruiz que quedaba libre y se trajo, igualmente a coste cero, a Miranda, desvinculado del Barcelona a cambio de un porcentaje de una futura venta, y Sabaly. Con todo, la planificación del Real Betis está inconclusa. Y no únicamente por faltar el sustituto de Mandi, sino por el nulo avance de la 'operación salida' y un aspecto burocrático de suma importancia.

Y es que en Heliópolis estaban con el tope salarial sobrepasado desde la 20/21, cuando la pandemia consiguió que LaLiga hiciera la vista gorda con una moratoria en el ajuste que muchos pensaron que se repetiría. El Barcelona y Messi son el mejor ejemplo de que nadie podrá gastar más de lo que ingresa, contando la deuda heredada en esas cuentas. Por lo tanto, ninguno de los movimientos verdiblancos ha podido ser inscrito oficialmente hasta que se logre liberar carga en gastos de plantilla. De no ser así, ninguno de los mencionados podría jugar la primera jornada, por lo que se trabaja a contrarreloj para realizar ventas o cesiones que disminuyan ese apartado.

Con todo, la verdadera tabla de salvación, no sólo para el Betis, sino para la inmensa mayoría de los clubes de Primera, se llama LaLiga Impulso. Este jueves, la asamblea general extraordinaria de la patronal debe aprobar por mayoría suficiente (valen 10 oposiciones) el acuerdo entre Tebas y el fondo de inversión CVC, que garantiza oxígeno en forma de dinero para las entidades de la elite del fútbol español. Real Madrid y Barça anuncian demandas, mientras que otros como el Athletic no están por la labor de ratificar el OK que ya dio la comisión delegada a un pacto que, a corto y medio plazo, significará casi 100 millones de euros para los heliopolitanos.

No todo, ni mucho menos, se podrá destinar a mejorar las plantillas, pero ese 15% en las próximas temporadas (unos 14-15 kilos en clave bética) es la luz al final del túnel que necesitan en la planta noble del Benito Villamarín para inscribir a las nuevas altas y, con la ayuda de las bajas de aquí al 31 de agosto (Loren, Juanmi, Sidnei...), reclutar, al menos, a un central de garantías, seguramente dos, más alguien de ataque, con las cesiones de Lyanco (Torino) y Benedetto (Marsella) apuntadas, respectivamente, en la lista de prioridades. Falta ese Impulso final al proyecto para que ruede solo.