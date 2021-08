Risas y complicidad en el primer entrenamiento abierto de Messi en el PSG

La complicidad que hubo este viernes en el primer entrenamiento abierto de Messi en el PSG reflejó su buena integración con su nuevo equipo, donde se le pudo ver riendo con Neymar y cercano al resto del colectivo, en el que está acompañado de compatriotas como Paredes o Di María.



Messi ya había entrado en contacto ayer con su nuevo terreno de juego en Saint Germain en Laye a puerta cerrada, pero el club abrió hoy a la prensa esta práctica, que congregó a 60 periodistas acreditados.



Al internacional argentino se le vio en el calentamiento entre Neymar y Mbappé, y en el rondo posterior cerca igualmente, entre otros, de Ander Herrera. En los intercambios entre todos los jugadores del PSG se oía tanto francés como español.



A la prensa se le había pedido el certificado sanitario para poder acceder al recinto, pero los aficionados no tuvieron permitida la entrada.



Había al principio una veintena de hinchas a la entrada de la instalación, gente joven en su mayoría, y también familias con niños.



Entre esos seguidores, la española Rosa González. "Habíamos cogido unos días de vacaciones y justo ha coincidido con el fichaje de Messi. Si podemos verlo, encantados de la vida. A ver si aparece por aquí y nos da una alegría. Para nosotros es el mejor jugador del mundo", señaló a EFE esta "culé".



El campo de entrenamiento del PSG, bautizado Ooredoo en 2013, se encuentra a unos 23 kilómetros de la capital francesa.



Con la llegada de Messi al club, y salvo movimientos de última hora antes del fin del mercado el 31 de agosto, el grupo parisino ya está completo.



Sergio Ramos, que se incorporó el pasado 8 de julio por dos temporadas, hasta junio de 2023, no entrenó este viernes con el resto porque sigue con molestias musculares en el sóleo del muslo izquierdo.



"Los nuevos galácticos", titula hoy en portada el diario L'Équipe, para quien con el tridente Messi-Neymar-Mbappé el PSG recuerda al Real Madrid de principios de los años 2000, con Zidane, Ronaldo y Beckham al frente.



Mbappé tiene contrato hasta 2022 y todavía no ha renovado, aunque según el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ahora que tiene a su disposición un equipo competitivo "no hay excusa" para que no lo haga.



El delantero argentino había sido presentado este miércoles como nuevo jugador y en esa primera comparecencia ante la prensa dijo estar muy ilusionado por volver a entrenar y por empezar esta nueva etapa, tras haber pasado 17 temporadas en el Barcelona.



La afición parisina también está impaciente. Antes incluso de que se confirmara su fichaje lo esperó en el aeropuerto, acudió también al campo cuando aterrizó en París el martes y agotó su camiseta, con el dorsal 30, en las primeras horas de venta.



El PSG se enfrentará este sábado al Estrasburgo. En la primera jornada liguera, el pasado 7 de agosto, el club comenzó su andadura en la temporada 2021-2022 de la Ligue 1 francesa con una trabajada victoria con remontada por 1-2 ante el recién ascendido Troyes.



No está previsto que Messi debute mañana, pero el PSG, según avanzó este viernes su canal oficial, lo presentará a la afición en el Parque de los Príncipes junto a los otros cuatro fichajes del verano: Gianluigi Donnarumma, Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.