RCD Mallorca 1-1 Real Betis: Regusto amargo; sin victoria por errores propios

El Real Betis Balompié arrancó LaLiga con un regusto amargo tras empatar a uno contra el RCD Mallorca en un encuentro que mereció ganar por ocasiones y dominio y que no lo logró por sus errores defensivos habituales y sus desconexiones impropias de un equipo de la élite. Un claro aviso este duelo contra un rival muy limitado que con muy poco le hizo peligro a un Real Betis que necesita, de forma urgente, una mejora considerable en defensa con fichajes de nivel.

No arriesgó Manuel Pellegrini con el once inicial que inició el primer partido de LaLiga contra el RCD Mallorca, pues dejó a Guido Rodríguez en el banquillo después de una sola semana de entrenamientos. Alineó a la defensa y al ataque esperados, destacando Paul Akouokou, en la medular, y Rodri, en la ofensiva, como titulares.

Saltó el equipo al terreno de juego con su sistema habitual de 4-2-3-1 dinámico y con automatismos para adaptarse a las circunstancias del duelo. Rui Silva se hizo con la titularidad en la portería; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz y Álex Moreno conformaron la retaguardia por las ausencias; el citado Paul y Canales manejaron la sala de máquinas; y el ataque se dejó en manos de Rodri, Aitor Ruibal, Fekir y Borja Iglesias.

Comenzó dominante el Real Betis, teniendo la posesión del balón, con Canales y Rodri iniciando el juego, combinando la construcción con el pase corto y el balón al espacio, al desmarque de Borja Iglesias y Aitor Ruibal, mientras que el RCD Mallorca basaba su peligro en el balonazo y el contragolpe, estando muy encerrado el conjunto bermellón. Así llegó el primer acercamiento bético, en el minuto 10, en una falta lateral botada por Nabil Fekir, después de una falta forzada tras un balón largo y una segunda jugada, que no remató Victor Ruiz por poco.

Pasaron los minutos con el Real Betis mandando pero sin ocasiones de gol, aún así el cuadro verdiblanco merodeó el área local con un Rodri activo y un Borja Iglesias móvil. A pesar de ello, llegaron los problemas para el Real Betis, primero en una pérdida de Álex Moreno, siendo el último jugador, ante Mboula que provocó un contragolpe que el propio Mboula no culminó, con un tiro que se fue desviado. Era el minuto 24' y el primer aviso de un RCD Mallorca que en la siguiente jugada no perdonó. Dani Rodríguez, sin presión alguna, filtró un pase a la espalda de Montoya, que no tuvo la ayuda de Edgar tampoco, y Oliván, que apareció en el espacio como un tren de mercancías, marcó el 1-0 en el mano a mano con un Rui Silva que no pudo hacer nada.

Acusó el golpe el Real Betis, que estuvo K.O. durante unos minutos, y que vio como Álex Moreno se tuvo que retirar lesionado, sustituido por Calderón, al tener un problema físico en la jugada del error ante Mboula.

Le costó al Real Betis recuperar el ritmo. Hasta el 42' no se volvió a acercar al arco protegido por Reina, cuando Rodri encontró la incorporación de Montoya, que entró en el área, centró pero el esférico no tuvo rematador, paseándose por delante de la meta, pues ni Fekir ni Borja estuvieron en el sitio. Apretó en los últimos minutos el Real Betis, forzando varios saques de esquina, pero no inquietó en demasía al RCD Mallorca, pues el conjunto de Heliópolis acabó sin tiros a portería en los primeros 45 minutos.

Intentó salir activo en el segundo acto el Real Betis Balompié, primero con un centro peligroso de Rodri y después con un uno para uno de Ruibal contra Maffeo que el lateral desbarató, mientras tanto el RCD Mallorca, más convencido que nunca en su plan con ventaja en el marcador, juntaba líneas, tapaba huecos e incomodaba el juego de un Betis que encontró su primera ocasión con un tiro de Canales, en el 53', desde la frontal, que se marchó desviado.

Reactivó el equipo Pellegrini con la entrada de Rober y Juanmi por un Rodri móvil pero poco efectivo, y un Aitor Ruibal muy desaparecido. Así pues, encajonó el Betis a un Mallorca que confió en su fortaleza defensiva para aguantar la ventaja, lo cual no supo hacer. En el 60', llegó el 1-1 en una falta lateral puesta a la perfección por Fekir, que remató Juanmi en el segundo palo, el cual la puso atrás y Reina, al intentar parar la trayectoria del balón, se lo metió en su arco.

No se conformó el Real Betis con el empate e intentó anotar el segundo. Canales comenzó a construir, a dominar, y conectó con Fekir, cada vez más presente en el partido, y éste se metió en el área bermellona realizando un fuerte disparo que dio en el lateral de la portería de Reina. Quedaban 20 minutos y la escuadra de Pellegrini dominaba claramente.

Pasaron los minutos y en la recta final el partido regresó al ritmo que le interesaba al RCD Mallorca, con más balones divididos y muy poco juego contínuo. Aun así, creció el Real Betis y dominó, creando peligro gracias a un José Calderón, que fue de menos a más, el cual lo intentó con dos centros peligrosos, uno que se envenenó y otro que no conectó Borja Iglesias, que pusieron en dificultades a un RCD Mallorca que comenzó a pedir la hora y a dar bueno el empate.

Estuvo a punto de no lograrlo, pues en los estertores el duelo, Joaquín, en entró por Fekir, tuvo el 1-2 al caerle un balón dentro del área, que se lo acomodó a pierna derecha, pero su disparo se fue alto. Todo tras una gran incorporación por banda de Rober.

Así, se llgó a final del duelo, que acabó con un regusto amargo para el Real Betis, pues mereció ganar, lo cual no consiguió por sus errores defensivos impropios de un equipo de la élite.