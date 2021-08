Pellegrini: "Me dejó conforme la madurez del equipo".

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, compareció en sala de prensa tras el empate de sus jugadores ante el Mallorca. El chileno se mostró satisfecho con la reacción del equipo tras una mala primera parte. "El segundo tiempo me gustó muchísimo en todos los sentidos. Nunca nos agarraron malparados. Presionamos bien, jugamos en campo contrario, tuvimos muchísima posesión y oportunidades pero desgraciadamente no las concretamos. En el fondo es un punto de visita que siempre es bueno, me quedo con el equipo que nunca se conformó con el empate", destacó el preparador.

Por ello, el míster prefiere quedarse con la versión ofrecida tras el descanso, donde se vio el verdadero espíritu del equipo: "El rival se vio superado en el segundo tiempo. Es un rival que no recurre nunca al juego sucio, son los equipos de Luis García. Venir afuera y tener esa personalidad, considerando que jugaron Calderón, Rodri, Edgar, Rober, Aitor... creo que son muy jóvenes que nos aportan muchísimo y lo tienen que demostrar cuando les toque"

La reacción de los jugadores: "Los cambios más importantes fueron esa madurez de cuando íbamos perdiendo, que el partido estaba terminado, y empatarlo cuando tenga lugar".

El equipo no se descompuso: "El equipo tiene un orden táctico para defender y atacar. Asumimos el gol, no nos desesperamos. No es fácil con el equipo de local ganando, el Mallorca no tuvo la más mínima ocasión de marcar en el segundo tiempo. En ese aspecto, me dejó me conforme la madurez del equipo".