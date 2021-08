Pezzella ya tiene fecha de llegada a Sevilla y hora para el reconocimiento médico

El regreso de Germán Pezzella a la disciplina del Real Betis no sólo está casi hecho sino que casi tan sólo le hace falta la oficialidad. El internacional argentino ya lo ha cerrado todo con la Fiorentina y con el Betis, se ha despedido de sus compañeros en el club de la Toscana y se le espera mañana en Sevilla para pasar el reconocimiento médico.

Según asegura TMW y ha podido confirmar este diario, el exbetico aterrizará este jueves en la capital hispalense y pasaría las pruebas médicas el viernes a primera hora, por lo que a lo largo de ese día podría oficializarse su contratación. No obstante, no estaría disponible previsiblemente para el duelo que ese mismo día enfrenta al Real Betis y al Cádiz, por lo que su debut debería esperar para la tercera jornada de Liga frente al Real Madrid.

Mientras su agente completa los trámites en Florencia, el padre del jugador ya daba por cerrada la operación y, en declaraciones a Fiorentina News, se despedía de la Fiorentina y le deseaba mucha suerte en su segunda etapa como bético. "¡Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, querido hijo! Lo has puesto todo en el campo como siempre, incluso parte de tu cuerpo, por esta camiseta (como debe ser). Has tenido mil lesiones pero siempre has vuelto a dar el 100%. No hay nada que discutir, digno capitán y estoy orgulloso de que llevaras la banda de David. Nunca lo olvidaremos y siempre estará en los corazones. Nunca olvidaremos Florencia. Gracias por todo Florencia por dar la bienvenida a mi hijo. Saludos de la familia Pezzella", aseguraba Miguel Pezzella.

Las cifras que se van desvelando son las publicadas por ESTADIO Deportivo. El Real Betis desembolsará en torno a los cuatro millones de euros (3,5 fijos más pluses) para hacerse con el central argentino, que a su vez, firmará por cuatro temporadas con el club de Heliópolis, donde ganará 1'5 millones por cada una de esas campañas, una cifra inferior a la que percibía en Florencia.

Con este movimiento, el director general deportivo bético, Antonio Cordón, cierra el sustituto de Aïssa Mandi, el cual se marchó como agente libre al Villarreal CF este verano. Aunque tal vez no sea el único central que llegue este verano...