Marc Bartra, tocado, sigue al margen del grupo

El Real Betis Balompié se ejercita hoy en el estadio Benito Villamarín donde ultima la preparación para el partido de mañana contra el Cádiz CF, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.



Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, tiene a todos sus efectivos de la plantilla disponibles a excepción de los lesionados Youssouf Sabaly, Diego Lainez, Álex Moreno y Marc Bartra.





Se le acumulan los problemas al técnico chileno en defensa, puesto que no puede contar con tres efectivos de la retaguardia llamados a ser importantes en la rotación durante una temporada con tres competiciones de alto nivel:Especialmente preocupante son las ausencias deEl central catalán sigue entrenándose al margen del grupo sin que se haya desvelado su dolencia, la cual le ha hecho perderse gran parte de la pretemporada el arranque del curso enConpor desembarcar eny con este problema de, asólo le quedancomo centrales de garantías, pues no cuenta con, al que se le busca una salida del equipo.Por su parte, conse está a la espera de que su lesión muscular no sea más grave de los previsto y pueda volver antes, aunque bien es cierto que se teme que sea más grave de lo esperado. Esto deja a, con un rendimiento cuestionable en, y al joven y aún inexperto,como únicas opciones para el lateral diestro.No todos son problemas para, pues esta semana ha recuperadoque, junto al ya readaptado, se apuntan al choque de mañana, a partir de las, contra elen el