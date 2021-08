"Buenas cualidades y buena persona; Rafa Mir es un buen combinado para un gran club como el Sevilla"

Tras una temporada destaca en las filas del Huesca, con el que Rafa Mir sumó el curso pasado 16 goles, siendo el segundo goleador español del curso, solo superado por Gerard Moreno, el delantero de Cartagena llega ahora al Sevilla FC para apuntalar una vanguardia en la que tendrá que luchar por la titularidad con En-Nesyri, quien viene demostrando un excelente nivel desde que arribó al Sánchez-Pizjuán.

Procedente del Wolverhampton, quien lo tenía en préstamo en el Huesca, Rafa Mir llega a la capital hispalense apadrinado por un exsevillista de categoría como Manolo Jiménez, quien lo dio todo en la banda defendiendo la elástica blanquirroja así como en el banquillo, habiendo sido también entrenador del primer equipo sevillista.

Mir y Jiménez coincidieron en la 18/19 en Las Palmas, donde un jovencísimo Rafa Mir llegó cedido por el conjunto inglés a las filas de la entidad insular, dirigida por el arahalense. La apuesta de Manolo Jiménez por Mir fue clara, algo que el joven delantero agradeció siempre, hasta el punto de mostrar su malestar cuando en noviembre de 2018 Las Palmas destituyó al que era su técnico: "Fue un error echarle, quizá fue precipitado. Me dio mucha confianza. No podré pagar todo lo que me enseñó ese hombre".

Ahora, Manolo Jiménez apadrina para ESTADIO Deportivo el fichaje de Rafa Mir por el Sevilla FC en unas declaraciones al periodista Álvaro Palomo, ex de esta casa: "Creo que su fichaje ha sido un acierto. Ojalá le vaya todo bien, tenga suerte, se adapte y muestre las cualidades que tiene. Es un jugador que todavía no tiene techo; por su edad y por su ambición tiene mucho que crecer todavía".

En esa misma línea, Manolo Jiménez sigue argumentando el acierto de la operación: "Es un jugador de presente por sus muchas cualidades. Rápido, potente... Es muy peligroso con espacios. Por su estatura dispone de un buen juego aéreo, buen remate de cabeza. Y sobre todo con su pierna derecha. No tiene ningún problema de levantar la cabeza y ver portería. Tiene muchas ganas de seguir creciendo y por eso es un jugador de presente y que si sigue ese crecimiento será importantísimo en el futuro".

Sobre su etapa en Las Palmas, dijo: "Lo conocí muy jovencito. Siempre atento a aprender, siempre atento a progresar. La verdad es que todo le ha ido muy bien porque él ha apostado por ello. Por ir siendo cada día un poquito mejor. Me agrada mucho su fichaje, tanto por juventud como por cualidades. Y espero que le vaya todo lo bien que merece, pues en el aspecto personal es un chico trabajador, humilde, con ganas y con ilusión. Con muchas ganas de hacer grandes cosas. Es decir, buenas cualidades y buena persona; un buen combinado para un gran club como es el Sevilla FC".