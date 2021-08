Real Betis 1-1 Cádiz: Con mucho fútbol, pero sin '9'

Mientras las fuerzas aguantaron, fue un partidazo. Y, cuando menguaron y llegaron los cambios, el Cádiz cortocircuitó todas las opciones de su rival para llevarse un punto del Villamarín. El Betis, brillante por momentos, volvió a adolecer de remate. Borja Iglesias no ha empezado bien la temporada, le falta frescura. Sólo un enchufado y activo Juanmi parece tener en este equipo la pólvora encendida. Y esto, pese al nivel que ofrece un imparable Fekir, no es suficiente de momento para sumar de tres en tres.

Los dos técnicos hicieron variaciones en el once e introdujeron alguna sorpresa. Pellegrini siguió contando con Guardado cuando ya todos esperaban la presencia del campeón de América Gudi Rodríguez; y dio entrada a un Juanmi que fue el héroe del Carranza el pasado año en el lugar de Aitor Ruibal. Mientras, Álvaro Cervera sorprendia con la titularidad de Perea, un jugador que se habñia planteado pasar por el quirófano el martes y que, tres días depsués, es titular en el Villamarín.

El partido estaba precioso. Y también un poco loco. El Betis dominaba y el Cádiz esperaba... pero no de forma pasiva. Cada vez que tenía el balón tenía muy claro lo que hacer. Y apenas cinco minutos después del empate (27'), el Choco Lozano apareció otra vez para poner un balón en profundidad. Alarcón, fuera de su zina habitual, superó por velocidad a su rival y se quedó solo ante Rui Silva. El chileno logró superar al portugués, pero su balón, muy ajustado, acabó dando en el palo. El enfado de Pellegrini era manifiesto.

Y bien que sorprendió. El Choco Lozano presionó a Víctor Ruiz en la salida del balón, le quitó la pelota y encaró al meta portugués del Betis, quien, por la inercia, sólo pudo derribarlo. Negredo, desde los once metros, erró el primer lanzamiento, pero el árbitro lo mandó repetir tras comprobar que Rui Silva se había adelantado. El madrileño asumió de nuevo la responsabilidad y, a la segunda, no falló.

Fekir sería, precisamente, el que rompería la dinamica moderada en la que parecía entrar el choque a los 37 minutos. El francés recibía un pase muy vertical de Canales, se deshizo de dos rivales y soltó un latigazo que superó a Ledesma, pero el balón acabó golpeando en el palo.

Todo lo sucedido obligó a que el árbitro ampliara en cinco minutos este periodo. Aún dio tiempo para ver una genialidad de Fekir, que sacó la defensa amarilla.

Pese a la gran primera parte amarilla, Álvaro Cervera vio algo que no le gustó o, quería aún más, porque en el descanso dio entrada a Iza Carcelén y Álex Fernández por Jonsson y Perea.

Sin embargo, el que pudo anotar nada más arrancar fue el Betis. Otra jugada marca de la casa de Fekir cuyo centro-chut sacó Haroyan. El balón le quedó franco a Canales quien, cuando lo fácil hubiera sido marcar, acabó lanzando muy alto.

Miranda, con un saque de falta seco que pasó rozando el palo, sería el siguiente en meter miedo. El Betis había salido muy enchufado en este arranque fente a un Cádiz al que Cervera trataba de despertar.

Lo lograba con dos apariciones seguidas que acabaron, sin peligro, en las manos de Rui Silva. Pero, al menos, sirvieron para frenar la intensidad de la avalancha verdiblanca.

El Betis seguía teniendo el balón, pero no llegaba con la autoridad de los primeros minutos y, como acostumbra, Pellegrini revolucionó su once a veinte minutos del final. Quitó a un Borja Iglesias que apenas se había dejado ver y dejó a Juanmi como único punta. Con Joaquín ya por detrás poniendo balones.

Nada cambió. Al contrario, el Betis se veía impotente ante un Cádiz cada vez más cerrado. Tal vez por ello, Pellegrini arriesgó dando entrada a Tello por Guardado y dejando sin mediocentros específicos el once durante los diez últimos minutos. Incluso tiró de Loren que tiene un pie fuera, ante la impotencia.

Fekir ya no recibía balones, Canales no encontraba espacios y el Cádiz se había atrincherado y había decidido que allí no iba a entrar nadie. Sólo faltaba esperar al final. Aunque el 'Pacha' Espino trató de repetir su gesta de la pasada jornada, el signo del encuentro estaba ya marcado.