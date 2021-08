¡Brutal! Sampaoli, desatado en la pelea contra los hinchas del Niza

Se esperaba mucho del Niza-Olympique de Marsella, pero nunca lo que se ha visto. El gran duelo de la Costa Azul acabó interrumpido cuando el marcador señalaba una victoria (1-0) parcial para el conjunto local después de una pelea multitudinaria, provocada por los ultras locales, en la que quedó señalado el exentrenador del Sevilla FC Jorge Sampaoli.



Todo empezó con el lanzamiento de botellas de los aficionados locales contra Payet cundo éste iba a sacar un córner y acabó con un enfrentamiento del resto de jugadores marselleses con la grada y con Sampaoli volviéndose, literalmente, loco.



El técnico argentino tuvo que ser retenido para no cometiera una barbaridad, hasta el punto de que el propio Payet, al que le habían dirigido los botellazos, tuvo que pedirle calma. Era imposible.

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



