Rafa Mir: "Me decanto por el Sevilla FC porque es un gran proyecto, ambicioso"

Rafa Mir, último fichaje del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación de la ciudad en la que fue su presentación o puesta de largo como nuevo futbolista de la entidad de Nervión. El delantero murciano se mostró ilusionado y agradecido por empezar este nuevo proyecto y habló del compromiso de grupo dejando a un lado los retos individuales.

- Ganas de demostrar su valía

Vengo con toda la ilusión y ganas de mundo. Trabajaré al máximo para poner al club donde se merece.

- No quiso hablar del Atlético de Madrid

Esto es fútbol. Nada que hablar del interés por el Atlético de Madrid.

- Sobre la importancia de Monchi en su llegada

Estuvimos hablando durante todo el mercado, durante todo el año. Me mostró confianza y cariño durante todo el año. Y estoy aquí para devolver esa confianza.

- Las buenas palabras de mitos como Manolo Jiménez

Estoy feliz porque hayan hablado así de mí. Quiero demostrar el futbolista que soy. Trabajaré y daré el máximo para ayudar a los compañeros y dar lo que me pida el míster.

- ¿Por qué el Sevilla FC?

Al final me decanto por el Sevilla FC porque es un gran proyecto, un proyecto ambicioso. Estoy contento por esos primeros minutos y por las sensaciones que fueron muy buenas. Viene una temporada ilusionante y tenemos que estar prepardos.

- Kanouté y el número 12

Sé que es un número histórico. Estoy contento de llevar su número e intentaré hacerlo lo mejor posible.

- Sobre ganar títulos

Estamos centrados en el día a día. Tenemos plantilla para luchar por todo. Tenemos las ideas claras y vamos a trabajar duro. Estamos ilusionados por trabajar día a día. Primero jugamos contra el Elche y luego veremos qué sucede. Pero el objetivo es trabajar día a día que es lo que te da opciones.

- La acogida del vestuario

Bien, bien. Me han recibido muy bien. La gente está unida. Ya siento el cariño a pesar de llevar pocos días.

- Sobre jugar con otro delantero al lado

El que decide es el míster. Estuvimos cómodos, generamos ocasiones. Estamos preparados para todo. Estoy preparado para jugar donde diga el míster.

- Su felicidad por estar en el Sevilla FC

Estoy feliz de estar aquí y así que estoy en el sitio ideal.



- La selección como objetivo€

Estoy concentrado en trabajar y seguir creciendo día a día. Quiero dar el máximo. La selección es un premio que no depende de mí.

- Lo que le pide Lopetegui

Llevo pocos días, el míster me explica sus conceptos. Lo que me pide, lo puedo realizar. Tengo su confianza y él ha sido una pieza fundamental para que yo esté aquí. Daré el máximo y lo que él me pida.

- Rivalidad con En-Nesyri y reto de goles

Estoy tranquilo. En un club grande se tiene presión. Quería dar este paso adelante. Con En-Nesyri no hay rivalidad, ni presión ninguna. No me marco cifra de goles. Intentaré aportar lo máximo posible.