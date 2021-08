Castro aprieta al Chelsea: "El Sevilla no tiene la necesidad de vender a Koundé"

Con Thomas Delaney en la ciudad, ultimando su fichaje por el Sevilla FC para las tres próximas temporadas y convirtiéndose, a falta sólo de oficialidad, en el sexto refuerzo para la presente temporada, el club nervionense encara la última semana del mercado estival de fichajes animado por el arreón que ha dado Monchi en dos semanas de infarto y con el viento a favor que aporta su condición de líder de LaLiga. Así, afronta estos últimos días con los únicos deberes de buscar salida a los jugadores que no entran en los planes del entrenador y, sobre todo, conocer el desenlace del 'culebrón Koundé' que le obligaría a activar alguna de sus opciones para hallar un sustituto de garantías al galo.

¿Quiere decir eso que el club cuente con vender a Koundé? Pues seguramente, pero no lo parece por sus últimos movimientos. El Sevilla FC está decidido a mostrar una posición de fuerza, cansado ya de un flirtero entre el internacional francés y el Chelsea que dura ya más de dos meses. Lopetegui ha dado las primeras pistas dándole los primeros 180 minutos de la temporada y este miércoles el presidente, José Castro, ha apretado aún más las tuercas al club inglés, al que indirectamente apremia a realizar de una vez una oferta 'real', en los términos que ya conoce, o a callar definitivamente.

El equipo londinense, vigente campeón de la Champions y la Supercopa de Europa, sigue a la espera de poder cerrar el traspaso de Kurt Zouma. Desde la capital inglesa llevan días anunciando como cercano el acuerdo para su traspaso al West Ham por una cantidad cercana a los 30 millones de euros, lo que le permitirá ir de una vez por todas a por Koundé. En este sentido, el Sevilla FC le ha metido prisa y le ha instado a ahorrarse ofertas que no ronden el umbral de los 70 millones de euros. Habrá que verlo.

"Es verdad que hubo una oferta que rechazamos. En este momento no hay ninguna. Si llega, la estudiaremos. Mientras el mercado está abierto todo puede ocurrir. Es un mercado en el que ha habido pocos movimientos. Bueno, aunque en el Sevilla, no tan pocos€ Yo no digo nada de cláusula. Si es una cantidad interesante para que el club pueda invertir en mejorar, pues lo haremos. Hasta el día 31 pueden pasar muchas cosas o ninguna. Eso sí, el Sevilla no tiene que vender a Koundé. Para nada", ha espetado con rotundidad Castro en declaraciones a los medios antes de la tradicional ofrenda floral en la Catedral.

"En este club se respira ambición. Se respira viendo a Lopetegui queriendo tener el mejor equipo, viendo trabajar a Monchi, en el consejo de administración... Cuando los resultados salen no son por casualidad. Tenemos que trabajar, ser humildes y, sobre todo, ser muy ambiciosos. Queremos ganar todo lo posible en los tres torneos que tenemos. No son palabras. Nosotros hacemos más con menos. Hay clubes que nos multiplican por dos, por tres, por cuatro en sus presupuestos", declaró, presumiendo de una gestión que, insiste, les permite no tener que vender a Koundé a pesar de que en las cuatro últimas ventanas el único traspaso importante ha sido el de Bryan Gil.

Además, confirmó el inminente fichaje por Delaney. "Es un jugador que interesa y que estamos negociando con él. Ojalá las cosas sigan su curso y termine", señaló, antes de elogiar la buena puesta en escena en esta 21/22: "El curso ha empezado muy bien, con dos victorias. Hay que seguir peleando, intentando conseguir el máximo de puntos posible, como siempre. Esto acaba de empezar, queda muchísimo".

"Cada añoque también es necesaria. Viajamos mucho, hay que evitar lesiones... y la ayuda divina siempre viene bien", añadió el presidente nervionense a la salida del templo.