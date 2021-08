El presidente del Sevilla FC José Castro ha confirmado que el grupo Sevillistas Unidos 2020, anteriormente denominado 777 Partner y conocido popularmente entre el sevillismo como los americanos, ha solicitado una junta de accionistas extraordinaria a través de un requerimiento que ha llegado al club esta semana.

"Es verdad, se ha recibido esa comunicación de junta. En este momento no me preocupa, no me ocupa. En lo que estamos es en el Elche y en terminar esta planificación de una plantilla para seguir creciendo. Mientras crece el Sevilla, hay quien el día 12 de agosto se va a una notaría a solicitar una junta, algo que no crea estabilidad, sino todo lo contrario. Trabajo para el Sevilla, ahí están los resultados desde mi presidencia", ha dicho el presidente del Sevilla FC este mismo miércoles, durante la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes.

Concretamente, la solicitud llegó a las oficinas del club el pasado lunes, disponiendo la entidad ahora del plazo de un mes para convocarla, por lo que tendría que celebrarse antes de finales de octubre. La afición del Sevilla FC, lógicamente, se pregunta por qué una junta extraordinaria ahora. Aquí la respuesta.

Los bloques de José Castro y José María del Nido, aliado con los americanos, siguen enfrentados. Aún más ahora, que el expresidente del Sevilla FC ya puede votar en la próxima junta, una vez que la Audiencia Provincial revocara el pasado mes de junio las medidas cautelares impuestas en octubre por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla.

En lo que respecta a los americanos, el objetivo con esta junta extraordinaria es claro. En primer lugar, hacer valer el acuerdo de las minorías y volver a tener representación en el consejo después de que fueran expulsados por los minoritarios en la junta del pasado mes de diciembre. Representan un porcentaje importante del capital social de la entidad y como tal les correspondería.

Junto a ello, el plan sigue siendo mucho más ambicioso y, junto a Del Nido, la intención no es otra que la de cambiar todo el consejo, así como solicitar transparencia por parte del actual. Desde Sevillistas Unidos 2020 han declinado pronunciarse al respecto, aunque la redacción de este diario ha podido conocer por fuentes bien informadas que la idea es utilizar la junta extraordinaria como órgano soberano que es de la sociedad mercantil, una vez que desde el consejo no se haya atendido a sus solicitudes.

El hecho de que la junta se solicite ahora, y no antes o después, se corresponde también con los tiempos legales. Hacerlo antes habría ensombrecido la planificación deportiva de la entidad, así como distraer la atención. Ahora, en cambio, el mercado está practicamente finalizado y la planificación a falta de retoques. Haberlo hecho más tarde, en cambio, podría haber derivado en una situación similar a la del curso pasado, cuando alegando a la situación de pandemia actual se rechazó la junta extraordinaria solicitada y se aplazó a la ordinaria, en diciembre.

En cualquier caso, queda claro que la guerra accionarial se recrudece nuevamente y que con la posibilidad de voto de Del Nido todo vuelve a un escenario incierto en el que los pequeños accionistas podrían jugar un papel aún más protagonista, de ahí que ya se estén produciendo llamadas para sindicar acciones. Cabe recordar, también, que el expresidente, a priori, no podría votar en sentido contrario al voto que en su día contrajo su hijo y actual vicepresidente del Sevilla FC, Del Nido Carrasco, en nombre de sus acciones.