El Betis sólo trabaja salidas para poder inscribir a Willian José y "ya no habrá más fichajes", según Cordón Lince

Ni un lateral derecho que supla los cuatro meses de baja que tendrá que estar Sabaly, ni más centrales, ni un mediocentro defensivo que pueda relevar a Guido Rodríguez ni complemento alguno para el ataque. El Betis no hará más fichajes en esta última semana del mercado estival de fichajes, según ha anunciado este jueves su director deportivo, Antonio Cordón, quien asegura que ya sólo se centran en tratar de buscar salidas para los jugadores que menos pueden aportar y que, entre otras cosas, deben dejar sitio para un Willian José que de momento no puede ser inscrito porque el club no tiene fichas libres.

Germán Pezzella ha sido presentado este jueves con el dorsal '16' que el miércoles dejaba libre Loren Morón y de momento no hay ninguna otra ficha disponible. Cordón, no obstante, confía en que Willian José pueda debutar tras el parón liguero e insinua que su plaza saldrá de alguna salida, ya que confirmó que Sabaly seguirá inscrito a pesar de que Pellegrini aseguró no contar con él hasta finales de año y Yassin Fekir se queda en el primer equipo a pesar de contar con pocas oportunidades por parte del técnico chileno.

"Sabaly va a estar un largo periodo de baja, pero está inscrito y así seguirá. Yassin jugaba el año pasado con filial, está creciendo es joven y tiene que seguir intentándolo. Está a disposición del cuerpo técnico para una temporada muy dura con tres competiciones y muchos partidos, a veces con tres en una misma semana. Con Willian José, aún estamos pendientes de algún otro movimiento y tendrá su dorsal pronto, aunque necesitamos un poco más de tiempo. Mañana se presenta, es imposible que esté ante el Madrid. Irá cogiendo lo que el míster le pedirá en el campo y tendrá una semana y media de parón liguero para avanzar en eso", ha explicado Cordón en la rueda de prensa celebrada este mediodía.

El extremo aseguró que tanto él como el entrenador consideran que tienen recursos suficientes para cubrir el lateral derecho durante la ausencia de Sabaly: "En principio no vamos a fichar más, estamos cubiertos. La plantilla está cerrada a no ser que haya salidas inesperadas. Esperamos a la recuperación de Sabaly, pero hay jugadores que puede actuar ahí como Montoya, Fran Delgado u otros que se pueden adaptar sin problema a ese puesto", casos de un Aitor Ruibal que ya actuó ahí contra el Cádiz o Marc Bartra, que también ha sido reubicado al costado en alguna ocasión.

"No teníamos aún a Pezzella ni a Willian José cuando dijo eso", ha respondido el director deportivo del Betis cuando fue cuestionado sobre las declaraciones en las que Pellegrini pedía refuerzos. "Aunque parezca que no traemos jugadores, la plantilla ha cambiado mucho en sólo 12 meses. Económicamente, ya era una plantilla muy buena y el club ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener jugadores importantes. Además, hemos incorporado a 12 ó 13 futbolistas nuevos entre fichajes y canteranos que han subido al primer equipo", se ha reivindicado.

"Tenemos efectivos suficientes para afrontar tres competiciones. Siempre somos exigentes y queremos tener lo mejor. Es normal que se pidan cosas, porque un club como el Betis siempre debe estar activo por si surgen oportunidades de mercado, pero creo que con los fichajes -yo cuento también ahí a Edgar o Rober, que vuelven de sus cesiones- nos vamos a quedar como estamos. Confiamos en los jóvenes porque se lo merecen e intentaremos buscar algunas salidas antes del cierre", aseguró un Cordón medianamente satisfecho con los dos primeros partidos de LaLiga, resaltando que aún es pronto para sacar conclusiones de los empates ante Mallorca y Cádiz.