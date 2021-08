Un Pezzella "más maduro y experimentado" vuelve al Betis luciendo el '16' de Loren y con ganas de "jugar ya"

Germán Alejo Pezzella ha vivido este jueves su segunda presentación como futbolista del Real Betis. El central argentino consumó su regreso a Heliópolis y lleva una semana entrenando a las órdenes de Manuel Pellegrini, después de cuatro años en la Fiorentina. El internacional albiceleste viene con ganas, resaltando el "enorme crecimiento" experimentado por la entidad en el tiempo que él ha estado en la Serie A, y muy motivado. En este sentido, asegura que se siente "más maduro y experimentado" que en su primera etapa y que quiere jugar cuanto antes, ofreciéndose de manera explícita para ser de la partida este sábado ante el Real Madrid.

"Yo llegué al Betis desde Argentina, era mi primera experiencia europea, con sólo 24 años... Ahora vuelvo con 30 años, después de cuatro años de crecimiento en Italia. Me ha tocado ser capitán de uno de los clubes más importantes de Europa. Soy el mismo de siempre, pero más maduro, con más experiencia. He conseguido uno de mis grandes sueños de ser jugar con mi selección, teniendo la suerte de ganar una Copa América de las dos que he jugado. He evolucionado como jugador y como persona", señaló sobre las diferencias que el beticismo podrá apreciar entre el Pezzella que se marchó y el que vuelve.

"Ahora tengo que demostrar todo eso en el campo. Estoy a disposición del míster para lo que me pida y necesite de mí. Estoy entrenando desde el inicio de la semana, pero ya venía trabajando con normalidad con la Fiorentina, así que estoy listo para jugar el sábado si el míster así lo estima. Es un partido muy lindo, contra el Real Madrid", añadió sobre los plazos de su posible reestreno con las treces barras, al tiempo que valoró positivamente la evolución del Betis desde su anterior etapa.

"Hablé con la gente del club con la que coincidí y le comenté lo mucho que se nota el cambio. Después de cuatro años afuera se aprecia mucho más. Quizás día a día no puede parecer tanto, pero me he encontrado una historia totalmente diferente. Ya había consultado todo esto antes de tomar la decisión de volver y he comprobado que el club ha crecido de una manera increíble", manifestó.

"Hace unos meses me contactaron por primera vez, pero no era fácil salir de la Fiorentina en ese momento por mi condición de capitán. Unos 10 días antes de hacerse oficial el traspaso ya sabía de la propuesta del Betis y de cómo iba todo. Ahí fue cuando, junto a mi familia, tomé la decisión de encarar esta nueva etapa. El fuerte interés del club ha sido fundamental para decidir volver, estoy muy contento por regresar al club que me permitió iniciar mi carrera en Europa", añadió.

Pezzella destacó que se ha encontrado "un grupo muy sano, muy unido y que trabaja muy bien". "Estoy muy contento, preparado para este nuevo desafío. Ya sé de qué se trata esto de vestir la camiseta del Betis, conozcó la responsabilidad que conlleva y estoy preparado para un año que va a ser muy lindo", indicó antes de deshacerse en elogios hacia el capitán, el único superviviente de su primera etapa en la entidad del Benito Villamarín.

"Tengo una gran relación con Joaquín desde mi anterior etapa en el Betis. En la Fiorentina guardan un gran recuerdo de Joaquín y sé que él también. Estos días bromeamos, porque quién nos iba a decir que yo iba a volver y él seguiría jugando aún. Es un ejemplo a seguir para todos los demás", concluyó el nuevo zaguero verdiblanco, que ha sido presentado junto a Ángel Haro y Antonio Cordón y con la camiseta con el dorsal 16 que hasta ayer era de Loren Morón.