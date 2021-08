Delaney se apunta al Elche: "He venido a jugar aunque hay muy buenos centrocampistas".

Thomas Delaney, nuevo centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán y ha dejado claro que está preparado para debutar este sábado si Lopetegui lo estima oportuno. "Espero, claro que sí. He venido a jugar y si no es mañana, será la próxima vez. Cuando veo a mi equipo veo que hay muy buenos centrocampistas. Espero tener un papel importante, para eso he venido. Me gusta participar y tener responsabilidad, mi trabajo al principio es ganarme la confianza de mis compañeros y de mi entrenador».

Con ganas de que se cerrara su fichaje: "Estuve esperando mucho tiempo para que se diera mi fichaje por el Sevilla. Yo estaba preparado para venir y estoy muy contento", ha comentado el danés.

Conocía muy bien al Sevilla: "Es un gran club en España y en Europa. El Sevilla es un equipo top, con la eliminatoria de la pasada campaña vi a un buen Sevilla. Supe que era un buen equipo, hablé con el entrenador. Y es una de las razones por las que estoy aquí".

Así se define: "Me gusta combinar las dos partes, en la defensa y en el ataque. Con la selección nacional juego más ofensivo pero me gusta estar en las dos partes. Yo creo que la intensidad es la clave".

Qué opina de su compañero Fernando: "Es un gran jugador, vengo aquí a apoyar al equipo, y creo que lo mejor es jugando".

Su amistad con Augustinsson: "Nos conocemos desde hace mucho, él llegó al Copenhague y yo era allí el capitán. Nuestras mujeres se conocen mucho, cuando vi que estaba aquí hizo que me interesara aún más por fichar por el Sevilla".

Está el Sevilla para luchar por LaLiga: "Hay equipos más grandes en LaLiga. El Madrid y el Barcelona siempre van a ser los favoritos. En el Sevilla no se debe hablar de eso, primero hay que ganar mañana".