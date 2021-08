Un arranque de LaLiga no deseado

No ha sido el mejor arranque ni el esperado por el Real Betis Balompié. Dos empates y una derrota hacen que el equipo bético sume dos puntos de nueve posibles quede situado en la parte media-baja de la clasificación tras la disputa de tres jornadas.



Las igualadas contra RCD Mallorca y Cádiz CF, ambos a uno, y la derrota contra el Real Madrid (0-1) hacen que el Real Betis tenga su peor inicio del campeonato liguero desde la temporada 2013/2014, la cual finalizó con un descenso. Tal y como indica Fran Martínez (LaLigaenDirecto) en sus redes sociales. O lo que es lo mismo, su peor comienzo liguero desde su último ascenso.





#DATO 2 puntos de 9 posibles. Es el PEOR comienzo del @RealBetis en una Liga desde la temporada 2013/14, cuando también jugaba en Europa y terminó siendo último con 25 puntos. — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) August 28, 2021

Ni mucho menos hay que dramatizar y pensar que se puede repetir dicha historia, pues las sensaciones que transmite el equipo no son malas y el nivel de los jugadores es bueno para progresar en la competición. El Real Betis ya está concentrado en el siguiente partido de LaLiga, contra el Getafe CF el domingo 12 de septiembre, al cual intentará llegar preparado de la mejor forma posible aprovechando el parón de selecciones habitual de septiembre.