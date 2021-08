Malestar de aficionados del Betis por la presencia de madridistas en la grada

No fue la mejor noche ayer para el aficionado del Real Betis Balompié, que vio como su equipo sumó la primera derrota de la temporada contra un Real Madrid que se mostró superior durante la segunda parte, en la cual el gol de Dani Carvajal desequilibró la balanza.



El Benito Villamarín volvió a vestirse con sus mejores galas para acoger a sus aficionados, a sus socios y abonados, que tras año y medio sin fútbol están deseosos de animar a su equipo. El caso es que ayer, no sólo el equipo bético recibió el calor de su hinchada, sino que el Real Madrid también tuvo apoyo de aficionados suyos.



Esto ha provocado que numerosos béticos hayan denunciado a través de redes sociales la presencia de madridistas en las gradas del coliseo heliopolitano, mostrando, de paso, su enfado e importancia.



No hay que olvidar que las restricciones sanitarias por la pandemia imperante provocan que muchos abondos del Real Betis Balompié no puedan acceder al estadio ni ver a su equipo, por lo que hay cierto en la afición malestar por estos acontecimientos.





Como carajo se permite la entrada de esta gente, y me dicen que un patrocinador les ha conseguido una entrada, y encima las desfachatez de ponerse la camiseta del Madrid. Al Betico lo denuncias y Le haces la vida imposible pero permitís esto @RealBetis sinvergüenzas pic.twitter.com/YAPTbybVuY — pablo gonzalez roman (@eleuforico) August 28, 2021