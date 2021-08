Capel busca fortuna en Qatar tras más de un año sin equipo.

A sus 33 años, el exsevillista Diego Capel vuelve a buscar una nueva oportunidad en el mundo del fútbol, algo que el covid y la pandemia le han impedido hasta la fecha. A la tercera parece ser la vencida y ahora se encuentra en Qatar, hacia donde viajó el viernes, para probar fortuna y acabar firmando allí.

El de Albox, con varios títulos nacionales e internacionales en sus vitrinas, se encuentra sin equipo desde el 30 de junio de 2020, cuando acabó su contrato con el Birkirkara de Malta. Allí, la pandemia paró la competición justo cuando Capel había dejado atrás las molestias físicas que le habían impedido empezar en Malta al cien por cien. Al final, tan sólo 40' de juego y un tanto. Su último partido como profesional data del 8 de marzo de 2020; más de un año lleva sin equipo, aunque no parado. Pues Capel ha trabajado para seguir manteniéndose a tono.

Desde entonces lleva buscando una nueva aventura, pero sin fortuna. Cuando iba a firmar por un conjunto de la Primera división croata el pasado mercado invernal dio positivo en coronavirus. El virus le afectó con fuerza, lo que frustró su fichaje ante la imposibilidad de viajar. Antes, en septiembre, también estuvo a punto de enrolarse en las fila del Dinamo de Bucarest, donde el proyecto de Corsmin Contra le sedujo. Sin embargo, una vez en la capital rumana comprobó in situ que allí las cosas no iban bien, por lo que no acabó de dar el paso. No se equivocaba Capel, viendo la luz poco después los problemas económicos de Dinamo de Bucarest, con varios pagos pendientes a sus jugadores.

Ahora, en Qatar, donde lleva desde el viernes, espera poder rubricar definitivamente la firma que le permita disfrutar nuevamente del balón y los terrenos de juego.