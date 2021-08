Así afronta el Sevilla FC su último día de mercado.

El Sevilla FC afronta la recta final del mercado con una última jornada antes del cierre en la que Monchi atenderá a los medios de comunicación con la intención de analizar la planificación y de aclarar ciertas dudas a horas de que la ventana de transferencias eche el cierre definitivo hasta el próximo mes de enero.

Con Dmitrovic, Lamela, Augustinsson, Gonzalo Montiel, Rafa Mir y Delaney, seis han sido las incorporaciones hasta la fecha, antojándose poco probable que los de Nervión acaben sumando algún nombre más en este último día de mercado, a no ser que se produzca alguna salida inesperada de ultimísima hora. Unos detalles que Monchi aclarará a partir de las 13:00 horas.

En lo que se refiere a las bajas, la salida más significativa ha sido la de Bryan Gil al Tottenham a cambio de unos 25 millones de euros más el pase de Lamela. Junto al barbateño también han salido hombres como Sergi Gómez, Vaclik, Franco Vázquez, Escudero o Rony Lopes; este último en préstamo.

Y es que será precisamente eso, las salidas, lo que fundamentalmente ocupe a Monchi este martes, antes de que el periodo de fichajes finalice. Con varios descartes por colocar todavía y sin ficha algunos de ellos, el director deportivo tendrá unas últimas horas de infarto, estando por aclarar, también, qué pasará con Koundé. Pese a ello, todo apunta a que el Chelsea no llegará a última hora con el importe de su cláusula, por lo que seguirá un curso más como sevillista.

En lo que respecta a los descartes, Pozo, Amadou y Gnagnon se encuentran sin dorsal. Mientras que el canterano ha tenido varios pretendientes a lo largo de todo el verano, no ha llegado ninguna oferta concreta por él. Tiene cartel y todo indica que saldrá cedido 'in extremis'.

Más complicado lo tienen Amadou y Gnagnon. El primero, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo de primera mano, ya ha tratado con la dirección deportiva sevillista la posibilidad de rescindir su contrato. Afronta su último año y ha manejado el interés de varios clubes, especialmente de Francia. Pese a ello, no está por la labor de jugar en cualquier sitio, de ahí que se esté apurando hasta última hora por si llega una posible salida y, si no, acabar rescindiéndolo.

Algo similar ocurre con Gnagnon, aunque le quedan dos años de contrato, con lo que ello supone. El Racing Estrasburgo está pendiente de su situación y si llega gratis estaría por la labor de incorporarlo.

Idrissi, por su parte, es otro de los hombres que partía a comienzos del verano como descarte. Pero la imposibilidad de encontrarle un destino suculento y el hecho de que se haya reenganchado en parte han modificado su estatus. A estar alturas, todo apunta a que seguirá en la disciplina sevillista. Así lo desea él y Lopetegui no lo ve con malos ojos. Debe llegar una oferta muy interesante para todas las partes para que esta situación se modifique sustancialmente en las próximas horas. Estará 'a prueba' al menos hasta enero.

Al margen de los descartes, hay otros tres hombres con mayor peso que no cuentan con la confianza de Lopetegui. El primero es Luuk de Jong, quien podría quedarse como tercer delantero si no se consigue una salida de última hora. La llegada de Rafa Mir le relega a un papel muy secundario, por lo que la intención del club es la de colocarlo. Ofrecido al Barça, la opción culé no es descartable hasta el 'deadline' definitivo. El deseo de Koeman de sumar un nuevo refuerzo para la delantera azulgrana a un coste no muy elevado lo sigue convirtiendo en opción real.

Munir y Gudelj, por su parte, son los otros dos hombres con los que no cuenta Lopetegui. Sus fichas, bastante elevadas tras llegar a un bajo precio, los convierten también en una carga para la masa salarial. Se encuentran en la órbita de Alavés y Espanyol, respectivamente, habiendo sido ofrecidos a varios clubes tanto a nivel nacional como internacional. Son dos de los movimientos en los que más empeño está poniendo la dirección deportiva sevillista en estas últimas horas de mercado. Un cierra sobre el que, a buen seguro, Monchi aclarará hoy muchas incógnitas.