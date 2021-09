Cordón hace balance del mercado y analiza nombres propios: Bellerín, Ceballos, Joel, Carvalho, Fekir...

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, y el director general deportivo de la entidad, Antonio Cordón, han comparecido en el mediodía de este lunes para presentar ante los medios al delantero Willian José. En esta comparecencia, los rectores verdiblancos han admitido que intentaron jugar al despiste al dar por cerrada la plantilla hace unos días, ya que llevaban "muchos meses" trabajando en la cesión del lateral derecho Héctor Bellerín, y han realizado un balance de la ventana estival de transferencias, así como una valoración de la plantilla resultante y de los principales nombres propios del verano.

"Lo de Bellerín ha sido posible con mucho trabajo y con muchísima imaginación, exprimiendo al límite de lo posible los recursos del club para poder conformar la plantilla más competitiva posible. Todo es mejorable, pues siempre hay que analizar las cosas desde un punto de vista crítico, pero consideramos que hay plantilla suficiente para competir a buen nivel en todas las competiciones", ha señalado Haro, quien admite que el listón está en repetir clasificación continental, aunque no quiere exceso de presión. "El objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. Hoy y siempre, pero la filosofía de ir partido a partido nos obliga a pensar prioritariamente en ganar al Granada, lo que no quita que seamos ambiciosos y que queramos luchar por estar lo más arriba posible".

En la misma línea se expresó Cordón: "Veremos a final de año si acertamos o no, pero a priori estamos contentos por el tipo de profesional que ha venido, de un nivel muy importante en Europa. Creo que lo fundamental es el grupo, más que los nombres de los jugadores. La dinámica y el funcionamiento grupal, esa aureola de compromiso, trabajo y exigencia es lo más importante. Lo que nos preocupa ya es el día a día con nuestros jugadores y nuestro 'staff' técnico. Hemos hecho varios fichajes y han subido muchos canteranos, pero ahora hay que formar una familia, un buen grupo y un buen clima de trabajo. Lograr que todos sumen. Pasito a pasito, queremos buscar dar alegrías a la afición del Betis, que es lo que todos esperamos".

El director deportivo del Betis ha repasado los principales nombres propios del mercado estival en clave verdiblanca:

El fichaje de Bellerín

"Había que tratar de despistaros un poco para que no estéis tan pendientes de los movimientos del club. Llevamos meses trabajando con los jugadores que han venido, pero no podemos dar pistas. Intentamos trabajar en silencio y que no lo descubráis, pero siempre lo acabáis descubriendo antes de tiempo".

Reconoce el intento por Ceballos

"Desde que empezó el verano, cada día había nombres nuevos, se han concretado algunos y otros no. Ceballos estaba ahí desde el principio, es un jugador que gusta al Betis y a él también le gusta mucho este club. Creo que tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá. ¿Si es posible su fichaje en enero? Ahora nos centramos en el Granada y cambiamos ya el chip".

Joel y Carvalho se quedan pese a no contar

"Desde el primer momento, dije que no había nadie intransferible si llegaba una buena oferta. El año pasado, ambos contaron mucho y este curso defenderán colores del Betis a muerte. Se hablaba de que podían llegar unos y salir otros... Están aquí y tienen que sumar, porque hay muchas competiciones. Merecen todo el respeto. Para mí, todos los que están en esta plantilla ya son los mejores jugadores del mundo".

Ofertas rechazadas por jugadores importantes

"Llegaron ofertas por varios jugadores pero consideramos que no eran suficiente, por el valor que pensamos que tienen esos futbolistas para el Betis".

El papel de la cantera

"Tenemos controlados todos los mercados y los jóvenes talentos, pero los precios no invitan a acudir a este mercado. Traer un joven jugador cuesta mucho dinero, la apuesta del Betis es descubrir esos jóvenes talentos en nuestra cantera y no irnos al mercado más caro. Tenemos cinco jugadores del filial en el primer equipo y eso es un valor añadido nuestro".

Yassin Fekir, se sacrifica

"Es un jugador que ha trabajado muy bien con el primer equipo. La gente puede pensar que no ha sumado porque no ha jugado, pero ha aportado competitividad, ha crecido y ha ayudado a otros jugadores a crecer. El Betis Deportivo juega una competición muy bonita y creíamos que él puede aportar mucho al filial. Es un activo que vamos a aprovechar lo máximo posible. Jugará con el filial, pero entrenará con el primer equipo".