Diego Carlos, sobre Koundé: "Está ya con la cabeza en el Sevilla"

Diego Carlos, futbolista del Sevilla Fútbol Club, pasó por lo micrófonos de los compañeros de Radio MARCA en los que repasó la actualidad del club sin esquivar ninguna pregunta. Habló sobre LaLiga, su ampliación de contrato, sobre Koundé€



- Un buen año a nivel profesional

Ha sido un año muy bonito, espectacular para mí, con cosas bonitas en mi carrera, que han marcado la historia, y también para mi familia.

- La llamada de la selección olímpica

Cuando recibí la noticia de la convocatoria de Brasil me quedé muy contento, no lo esperaba, no esperaba ser uno de los jugadores citados sin límite de edad, y lo celebré mucho con mi familia. Ha sido espectacular para mí. Disputamos los Juegos y lograr el título ha sido espectacular, ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera.

- Una final especial

No pensé de esta manera, tenía ganas de jugar una final y no me importaba si era contra España o contra otro país, lo que quería era ser campeón y conseguir un título con la selección brasileña en unos Juegos Olímpicos que, para mí, siendo uno de los jugadores de más edad, ha sido algo espectacular porque no sé cuándo podré volver a jugar unos Juegos Olímpicos. Conquistar ese título ha sido importante para la selección.

- El comienzo de LaLiga

Siempre espero que LaLiga sea muy competitiva, un torneo fuerte donde todos los equipos saben jugar. Y para mí, el Sevilla ha comenzado muy bien, teníamos tres partidos, llevamos siete puntos. El partido del Elche queríamos ganarlo, pero tenemos que salir contentos con el empate porque siempre es importante sumar. Y ahora toca recuperarnos física y mentalmente porque llega un partido importantísimo en la competición.

- Disponible siempre para jugar

No, no, hablo siempre con el entrenador y los preparadores físicos, estoy siempre a su disposición, me siento muy bien y no estoy preocupado con el tema físico por la temporada. Me siento muy bien, estoy con los compañeros haciendo el trabajo normal cada día y no estoy cansado, estoy preparado.

- Más líder

No, yo me siento igual. Ya es mi tercer año jugando aquí y tengo más confianza con los compañeros, me siento más cómodo, con más experiencia dentro del campo, hablando en los partidos, algo que ahora tenemos que hacer más fuerte por el público. Para mí todos somos importantes, todos tenemos que ser líderes para tener un equipo fuerte.

- Amplió su contrato

Sí, claro, lo que más quiero es seguir creciendo en el fútbol, aprender mucho más, mejorar muchas cosas y que el club siga creciendo. Yo trabajo por el club, por los jugadores y por los trabajadores que están aquí, entre todos podemos hacer cosas bonitas.



- ¿Posible salida?

No, no lo sé, no sé si ha llegado o no, porque no estoy atento a noticias que no sean claras. Si hay algo lo llevan Monchi y mi gente, si me llega algo quiero que sea porque es algo claro para estar tranquilo y no estar pensando en otra cosa que estar en el campo.

- Calidad en la plantilla

Sí, creo que sí, principalmente los jugadores que han llegado son futbolistas de mucha calidad, han sido muy bien recibidos, ya han debutado y han tenido el respaldo colectivo. Sentimos que estamos cada vez más fuertes y reforzados, es importante para todos.

- Mayor responsabilidad en el equipo

Mi pensamiento y el de todos mis compañeros y el club es estar en la Champions otro año, vamos a pelar para hacer una buena competición. Lo que pase después es otra cosa, pero lo que tenemos claro es que queremos estar en Champions.

- Su doble nacionalidad

Sobre este asunto no sé mucho, veremos qué pasa, hasta ahora no se demasiado.

- Apoyo para Koundé

Sí, Koundé para mí es un gran amigo, un excelente jugador, de los mejores defensas que hay hoy. Vengo hablando mucho con él, es un jugador que viene creciendo cada día y está preparadísimo para competir en cualquier club, pero está ya con la cabeza en el Sevilla, está mucho más tranquilo, es un excelente jugador.

- El Mundial de Qatar

Sí, principalmente pienso en el Sevilla, en hacer cosas bonitas, estar bien en cada partido del campeonato, y así puede ocurrir que vuelva a la selección brasileña. Mi foco principal es el club, pienso en el Sevilla y en dar lo mejor aquí porque lo que viene después está muy lejos.