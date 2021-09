Así será la lista de inscritos del Betis en Europa League

Los equipos que esta temporada 2021/2022 disputan competición europea tienen hasta la medianoche de hoy para mandar a la UEFA su lista de futbolistas inscritos para disputar dichos torneos.



Una relación de nombres que tiene que cumplir una serie de requisitos y que es igual para todos, ya se participe en Champions, Europa o Conference League. El Real Betis Balompié regresa en este curso futbolístico a la UEFA Europa League y podrá conformar una plantilla de garantías casi sin perder efectivos importantes, pues cumple todas las exigencias que propone el máximo organismo continental.



Para comenzar, la UEFA exige una lista A que puede ser de 25 jugadores, teniendo que ser dos de ellos porteros como mínimo. Ocho de esas plazas deben estar reservadas para jugadores formados localmente. Ningún club puede tener más de cuatro jugadores formados en la federación entre sus ocho candidatos 'locales' de la Lista A, por lo que cuatro de ellos se recomiendan que sean formados en el club (estar registrado en la entidad tres años entre los 15 y 21 años).



El Real Betis Balompié previsiblemente inscribirá bajo esta premisa a Joaquín, Robert y Rodri y Dani Rebollo. La entrada de los tres últimos, con ficha de filial en LaLiga, donde el Betis tiene las 25 plazas ocupadas, hace que tres futbolistas tengan que quedarse fuera de Europa.



El primero está claro. Dani Rebollo por Joel Robles. Mucho se ha especulado en los mentideros sobre que la entrada de Rebollo es un castigo a Joel Robles. No, no es así. La inscripción de Dani Rebollo es meramente práctica.



El segundo será Robert por Lainez. El mexicano como jugador nacido en 2000 y llevando más de dos temporadas en el equipo puede estar en la lista B, dejando así un espacio en la A que el Betis usará para completar las exigencias de los futbolistas formados en el club y así no perder plazas.



Rodri por Sabaly. Al estar lesionado hasta bien entrada la temporada, Sabaly se quedará fuera para ser inscrito cuando se recupere. Rodri tomará su lugar en la lista A en este inicio.





Alguien debe dejar un sitio a Juan Miranda

La única incógnita está en quién dejará sitio en la lista A para Juan Miranda, con ficha del filial en LaLiga. El de Olivares no puede ser inscrito en la lista B, pues, aunque es del 2000 no lleva dos temporadas en plantilla, así que obligatoriamente debe ir en la A si quiere Pellegrini contar con él. Por ello, para que esté el lateral zurdo, alguien debe ser 'sacrificado', siendo uno de los principales señalados Paul Akouokou.

En lo que respecta a la lista B:, más o menos habituales en las convocatorias de, pueden estar en ella sin problemas. No así, que no cumple con las exigencias pedidas.: Rui Silva, Bravo, Rebollo.: Bellerín, Montoya, Pezzella, Edgar, Víctor Ruiz, Bartra, Miranda, Álex Moreno.: Guido Rodríguez, Guardado, William Carvalho, Canales, Camarasa, Rodri, Robert, Tello, Aitor Ruibal, Joaquín (Lainez en la lista B).: Borja Iglesias, Willian José, Juanmi y Nabil Fekir.