Canales, la única 'urgencia' en el Betis tras solucionar el cruce de caminos

Ha conformado el Real Betis una plantilla con presente y futuro, a pesar de que solamente dos (Athletic y Elche) presentan una media de edad más alta que la heliopolitana (28,5, igual que la del Granada), en gran parte por los 40 tacos de Joaquín, los 38 de Bravo o los 34 de Guardado. En realidad, únicamente hay cinco futbolistas que superen la treintena en La Palmera (los tres mencionados, más Joel y Víctor Ruiz), por 18 treintañeros. Un listón, el de la longevidad, que se rebajará considerablemente el próximo ejercicio con el fin de contrato de efectivos que no renovarán, sin perder experiencia en la transición, pues Antonio Cordón ha apostado por el bagaje de hombres que se iniciaron bastante jóvenes y han aterrizado (o regresado) en su plenitud deportiva.

De no lograrlo antes, seis de los ocho que terminan contrato el 30 de junio de 2022 se despedirán entonces del Betis. Del total, interesa atar la continuidad de Bellerín y Willian José, mientras que éste será el último curso del portuense, el 'Principito', los dos cancerberos que completan el puesto junto a Rui Silva, Camarasa y Tello. Incluso, ampliando el horizonte a 2023, las urgencias (y relativas) afectan sólo a Sergio Canales y, en menor medida, a Víctor Ruiz, pues no se puede asumir una renovación de Nabil Fekir (a razón de 3,6 millones de euros netos por temporada, venderlo antes de la 22/23 sería espectackar) ni convienen las de Bartra y William Carvalho. Acaso la de Edgar, pero no se antoja una cuestión prioritaria. Con el cántabro, renovado en noviembre de 2019, sí se iniciarán conversaciones en cuanto expire la ventana de enero.

Trabajando para hacer sitio en el plantel y en el capítulo salarial a Dani Ceballos, se articularán puentes con el Arsenal para que Bellerín prolongue su estancia en el Benito Villamarín, teniendo en cuenta que el verano que viene tendrá apenas un año de contrato en Londres, como el utrerano en el Real Madrid, por lo que, si bien lo del mediocentro corre más prisa para que no esté una temporada en blanca, se trata de dos operaciones merecedoras de un esfuerzo para obtener una traspaso de coste medio-bajo. Los caminos del catalán y el Betis ya se cruzaron, por lo que, de quedar enlazados y conseguir que el centrocampista haga lo propio, ya será Canales el centro de atención, habida cuenta de que podría marcharse libre a partir de enero de 2023.

Luego, quedará un amplio grupo con vinculaciones hasta 2024 (Montoya, Juanmi, Álex Moreno, Borja Iglesias, Miranda, Guido Rodríguez, Lainez, Paul, Rober y Rodri), 2025 (Aitor Ruibal y Pezzella) y 2026 (Rui Silva y Sabaly), que brinda la opción de pensar en una plantilla de porvenir, amarrada para beneficio del club de las trece barras, aunque no todos parecen fijos a medio-largo plazo.