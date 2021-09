Fekir cuenta la verdad sobre su no fichaje por el Liverpool.

Nabil Fekir es el jugador franquicia del Real Betis Balompié, con permiso de Sergio Canales. El campeón del mundo con Francia afronta su tercera temporada como bético, una etapa con claros y oscuros que llegó al galo tras haberse truncado su pase al Liverpool. Y es que Fekir estuvo a punto de firmar por los 'Reds' un año antes de acabar arribando a Heliópolis.

El traspaso se truncó a última hora y algunos actores de la operación acabaron asegurando que la rodilla del hoy bético no estaba en buenas condiciones y que esa resultó ser la causa. Tres años después, Fekir ha decidido contar la verdad sobre su no fichaje por el Liverpool.

"Fue un momento oscuro. Vi muchas cosas que no eran ciertas. Se ha dicho que la rodilla me impidió ir al Liverpool, pero eso no es cierto. Fui a Clairefontaine y tenían toda la evidencia (médica) de que la rodilla estaba bien. Tuve un problema con mi agente, mi asesor. Él es el responsable del fracaso de la transferencia. Tuvieron que encontrar una razón para que el caso no saliera bien y echaron la culpa a la rodilla", comentó Fekir en una entrevista en The Times.

El internacional francés llegó a Sevilla a cambio de 19,75 millones de euros más 10 millones en variables. Tiene contrato con el Betis hasta 2023 con la entidad verdiblanca y hasta el momento no ha sufrido grandes lesiones en el Betis o ninguna dolencia relacionada con la de rodilla que tuvo en el Olympique de Lyon.