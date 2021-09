La bajada de rendimiento de Carvalho en números y la confianza de Pellegrini

William Carvalho es uno de los futbolistas del Real Betis Balompìé que más ruido ha generado durante este último mercado de fichajes, pues ha estado en la rampa de salida del equipo verdiblanco, el cual veía con buenos ojos deshacerse de él debido, principalmente, por un elevado sueldo que no va en concordancia con su rendimiento sobre el terreno de juego durante estos anteriores cursos futbolísticos.

Y es que el luso-angoleño, desde que llegó procedente del Sporting Clube de Portugal a cambio de 16 millones de euros en verano de 2018 tras una trabajada negociación en la que estuvieron implicados desde Lorenzo Serra Ferrer hasta Ángel Haro y José Miguel López Catalán, ha ido perdiendo peso futbolístico con el paso de las campañas, jugando cada vez menos minutos por partido, y viendo cómo su rol ha ido decreciendo.

Si se comprueban los datos y números de forma fría y objetiva se puede observar como la aportación de William Carvalho ha ido menguando desde que aterrizó en el Benito Villamarín.

En la 2018/19, la de su llegada, fue la mejor. Disputó 43 encuentros en total, donde contabilizó 3508 minutos, lo que equivale a 81'5 minutos por duelo. No marcó goles y dio 5 asistencias.

En la 2019/20, lastrado por una lesión lumbar, disputó 13 partidos, sumando 894 minutos, que hace una media de 68'7 minutos por partido. No anotó goles ni dio pases.

Y, por último, en el 2020/21, la pasada, jugó 30 partidos en total, repartidos en 1400 minutos, lo que deja su participación en 46'6 minutos por choque. Marcó dos tantos y no dio asistencias.

Una pérdida de importancia totalmente incompatible con su salario, el segundo mayor de toda la plantilla tras el de Nabil Fekir, e insostenible para el club, que ahora espera que de la mano de Manuel Pellegrini recupere su mejor nivel de juego. Es el mensaje de mandó ayer el preparador chileno en la entrevista realizada en los medios de comunicación del club.

"Uno quiere que los jugadores rindan al máximo y que cuanto más caros sean siempre titulares, pero el fútbol no es así. Yo lo único que puedo decir es que para este año una plantilla sin William Carvalho es peor que una plantilla con William Carvalho, sin duda. Yo no tenía ningún interés ni intención de que William se fuera. Como todos los jugadores, si había una oferta importante y beneficiosa, no le cerramos las puertas a nadie y veríamos la manera de reemplazarlo. Pero estoy contento de que William esté con nosotros por su experiencia y su calidad. Tengo muchísimas discrepancias con él, le exijo mucho y no le doy la pasada hasta que vea que da lo que es capaz de dar. Esperamos convencerlo este año para que tenga una regularidad mayor, pero de calidad son pocos los jugadores como William que se pueden tener en muchos planteles. Ojalá tengamos una respuesta de acuerdo con su categoría, confío mucho personalmente en él, pero no le exijo menos que a los demás".

Tiene trabajo por delante el Ingeniero, pues el internacional portugués sólo ha rendido bien con Quique Setién, pues tanto con Rubi como con él al frente del banquillo, ha ido a peor en el aspecto futbolístico.