Entradas disponibles, restricciones y normas para las tres salidas del Betis en Europa League

El Real Betis comienza el próximo jueves 16 de septiembre (18:45 h) su andadura en la Fase de Grupos de la Europa League. Será en casa, ante el club que inspiró su indumentaria verdiblanca, el Celtic de Glasgow, afrontando el 30-S (21:00 h) el primer desplazamiento, a Budapest para enfrentarse a otro equipo con sus mismos colores, el Ferencváros. Será entonces cuando los aficionados que deseen acompañar al equipo deban examinar las normativas y exigencias que rijan en cada país de destino, que son cambiantes por la propia naturaleza de la pandemia, así como las restricciones de aforo o movilidad debido a la Covid-19, diferentes en Hungría, Alemania y Escocia.

Para empezar, el viaje que inaugurará la ronda de tres será el más sencillo, por decirlo de alguna manera. La entidad heliopolitana recomendó cuando se produjo el sorteo y se publicó el calendario que sus hinchas se abstuvieran de reservar viajes y hoteles hasta saber si la UEFA permitiría que las aficiones foráneas entrasen a los estadios en sus competiciones, lo que se resolvió satisfactoriamente a principios de esta semana. La encomienda es reservar el 5% de las entradas para el público del equipo visitante, aunque las cuentas no son simplemente aplicar ese porcentaje a las capacidades de los recintos. En el caso del Groupama Arena de Budapest, sí, porque Hungría permite el acceso de todo ciudadano europeo con un Pasaporte Covid de la UE en vigor (habiendo transcurrido 14 días desde la obtención de la pauta completa de vacunación o desde la realización de una PCR negativa tras superar la enfermedad, aunque también se acepta una prueba en las últimas 72 horas).

Encima, como ya se pudo comprobar en los encuentros celebrados en el país centroeuropeo durante la reciente Eurocopa, los campos de fútbol pueden albergar al 100% de sus espectadores, más allá de algunas filas que la propia UEFA elimina para los tiros de cámara, por lo que el público no puede ocuparlas y debe ser reubicado. Por lo tanto, al menos habrá unas 21.500 localidades para el Ferencváros-Betis, de las cuales unas 1.075 estarán a disposición de los verdiblancos. Quitando las que se quede la entidad heliopolitana para sus compromisos, se espera que más de 900 se pongan a la venta y que haya una primera 'marea verde' el 30 de septiembre.

En lo que respecta al segundo desplazamiento, el 4 de noviembre (21:00 horas) a Leverkusen, ahí no habrá tantas facilidades. De momento, el Gobierno alemán y la Bundesliga pactaron que los recintos alemanes podrían llenarse hasta la mitad, con un máximo de 25.000 personas, exceptuando el Allianz Arena de Múnich, que, por imposición del Estado de Baviera, sólo funciona al 35% (20.000 espectadores). Respecto al Bay Arena, de no haber cambios de aquí a dos meses, albergará un máximo de 15.000 ocupantes, algo menos por las imposiciones de la UEFA, con unas 750 entradas máximo para el Betis. La buena noticia es que los teutones excluyeron el pasado 29 de agosto a España de la lista de áreas de alto riesgo, por lo que bastará un Certificado Covid Digital de Unión Europea en regla (dos semanas desde la recuperación o la pauta completa de vacunación).

Más dudas existen respecto a la sexta jornada de la Fase de Grupos de la UEL, con una comparecencia prevista en Celtic Park el 9 de diciembre a las 21:00 horas. Así, actualmente, España está en la Lista Ámbar del semáforo que establece el Gobierno escocés para calificar a los países, por lo que, si no pasa a verde de aquí a tres meses, los aficionados que se desplacen deberán presentar el Pasaporte Covid de la UE en regla (registrándolo en una web para ese fin), además de realizar una prueba PCR antes de viajar y mostrar el resultado negativo allí, además de otra (que cuesta 68 libras) dos días después de llegar si se prolonga la estancia. Al menos, no será necesaria cuarentena con una pauta de vacunación completa. En cuanto al aforo del estadio, las autoridades sanitarias locales apuestan por el 100% a lo largo de septiembre. Con esa premisa, caben más de 60.000 personas, con hasta 3.000 entradas disponibles para el público foráneo, si bien esta medida aún no es oficial.