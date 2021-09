Pellegrini recupera a Canales y Willian José.

El entrenamiento del Real Betis de este miércoles deja dos nombres propios que regresan al grupo. Son los de Sergio Canales y Willian José quienes han iniciado la sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las órdenes de Manuel Pellegrini, después de que en los últimos días, por diferentes cuestiones, no saltaran al terreno de juego.

En el caso de Willian José se trata del primer entrenamiento con el grupo desde que llegara al Betis en los días finales del mercado como cedido desde la Real Sociedad. El delantero, justo en su último entrenamiento con el equipo donostiarra, tuvo problemas en el sóleo que le han mantenido trabajando en el gimnasio en sus primeros días como bético.

Ahora Willian José se pone a las órdenes de Manuel Pellegrini. Eso sí el chileno, en una entrevista en los medios oficiales del Betis, casi descartaba que pudiera llegar contra el Granada. "Para el partido contra el Granada es muy difícil que esté a punto. Vamos a ver en las otras semanas, porque no es solo curarse de la lesión sino integrarse al plantel y los trabajos del día a día con otra carga. Vamos a ir analizándolo para no apurar y después no retroceder", decía.

Canales, por su parte, ha mantenido en los últimos días un plan específico de trabajo estos días y no tendrá problemas para estar frente al Granada. El concurso del cántabro siempre es una gran noticia para el Betis por la capital importancia que tiene en los esquemas y el funcionamiento del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.