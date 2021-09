Rafa Mir: "El Sevilla era el mejor sitio que tenía para seguir creciendo"

Rafa Mir, uno de los fichajes más importantes del Sevilla FC en este mercado de fichajes, pasó por los micrófonos de Radio Sevilla de la Cadena SER para hablar de sus primeros momentos como sevillista, de la actualidad el equipo y de la actualidad en general de la entidad.

- Sobre su fichaje

En el mercado de fichajes pueden pasar muchas cosas. Hemos contado la verdad, que hemos estado hablando todo el mercado y hemos podido cruzar los caminos. Estoy contento de estar aquí y creo que desde el club también. Quiero demostrar el futbolista que soy, trabajaré para ello y dejar al Sevilla en la posición que merece.

- Sobre el interés del Atlético de Madrid

No tengo nada que decir de eso. Soy jugador del Sevilla y eso es lo que me importa- Todo lo que ha venido con el mercado lo hemos comentado poco, para que no saliera nada. Esas declaraciones no son de mis amigos ni de nadie de mi entorno. Esa historia no es cierta.

- Rivalidad con el Atlético

No voy ni con el partido a partido, voy con el día a día. Tenemos que trabajar todos los días, es una temporada muy larga e ilusionante. Creo que tenemos equipo para mucho, pero día a día. Ellos tienen un gran equipo. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en trabajar día a día y a ver cómo va la temporada. Tenemos mimbres para conseguir algo ilusionante.

- Aún no ha marcado

Trabajando fuerte llegarán los goles, como he hecho toda mi carrera. Por eso no estoy preocupado. Irán cayendo, he tenido dos partidos con el equipo, he tenido ocasiones para poder hacerlo, el primer día un balón al palo, y el segundo una en la que están todavía cambiando los focos del estadio€ el balón de Jesús venia botando y fuerte y justo cuando voy a chutar se levanta y le pego arriba. Son cosas del directo, pero estoy seguro de que podré hacer muchos goles para el equipo.

- Está teniendo ocasiones de gol

Hacemos un fútbol muy vistoso, que el delantero tiene ocasiones claras. Tienes que estar concentrado y esperando tu oportunidad, ayudando a los compañeros con ese trabajo que pide el míster. Llevo poco tiempo, pero es un fútbol que controlo, he jugado mucho a este estilo y creo que puedo aportar bastante.

- No quiere compararse con En-Nesyri

Rafa Mir es Rafa Mir y En-Nesyri es En-Nesyri. Tenemos que intentar sumar con goles, en nuestro caso. Es algo que no me preocupa. Es algo que llevamos dentro y con trabajo saldrá.

- Julen Lopetegui

Es un paso más y más exigencia. Estoy preparado para darlo, trabajando mucho para adaptarme a todo y veremos qué puedo aportar al club. Hay que estar tranquilo, trabajando duro, y todo llega.

- Su largo contrato

Sevilla es un gran sitio, el mejor sitio que tenía para seguir creciendo. Lo de los seis años es una broma, en el fútbol no sabes qué va a pasar el día siguiente y pensar en seis años es demasiado tiempo.

- La situación de Koundé

Es un gran chico, un gran profesional, y estaos muy contentos de que pueda seguir con nosotros. Es profesional, inteligente, y trabajará para estar al máximo. El mercado da muchas vueltas, el chico está aquí, trabajará al máximo como todos y toda la ilusión, seguro. Los futbolistas no somos máquinas y tenemos sentimientos. Cuando pasan cosas nos afecta. Estoy seguro de que Jules volverá con todas las ganas e ilusión.

- Su estilo de juego

Los números están ahí. Creo que el año pasado fui el cuarto jugador más rápido de LaLiga. De cabeza bien, intentaremos sumar de la manera que sea, no es importante cómo sea el gol sino hacerlo.