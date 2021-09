¿Quién sale ganando con la suspensión del Sevilla-Barcelona?

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha concedido finalmente la medida cautelar solicitada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que suspende los partidos entre Sevilla FC y FC Barcelona y entre Villarreal CF y Deportivo Alavés, que debían jugarse este fin de semana y que se han visto notablemente afectados por los encuentros de la CONMEBOL que impide a los jugadores sudamericanos de estos equipos convocados llegar en las mejores condiciones a sus clubes.

Ambos partidos estaban inicialmente fijados para jugarse el próximo sábado día 11 y no pudieron ser pasados al domingo ya que Barça y Villarreal deben jugar el martes 14 sus respectivos compromisos en el inicio de la Fase de Grupos de la Champions. Con esta decisión, a la que se oponían RFEF, FIFA y UEFA, se salen con la suya LaLiga y los propios clubes. No obstante, el debate está servido y, para los aficionados, no queda demasiado claro a quién beneficiará más esta suspensión.

Y es que, si bien es cierto que Julen Lopetegui no iba a poder contar con los tres argentinos, también lo es que sólo Marcos Acuña ostenta el rol de titular indiscutible; pues el Papu Gómez alterna el once y el banquillo y Gonzalo Montiel aún no ha debutado en partido oficial y parte esta temporada como teórico suplente de Jesús Navas. Además, pese al desgaste añadido de tener ocho internacionales más (un total de 11), la carga de minutos no ha sido todo lo grave que podría haber sido.

Y es que el francés Jules Koundé fue expulsado en el primer choque de este parón y se perdió los otros dos por lesión. Los marroquíes están desde este martes en Sevilla, ya que sólo pudieron jugar un encuentro de los dos previstos, pues el que deberían haber disputado el lunes frente a Guinea se suspendió por el golpe de estado en Conakri. Bono, En-Nesyri y Munir (apenas sumó 15 minutos de juego) tampoco habrían tenido problemas en llegar.

Además, Marko Dmitrovic ha sido suplente en los tres choques de Serbia y también volverá sin sumar minutos, por lo que sólo su compatriota Nemanja Gudelj y el danés Thomas Delaney han jugado los tres encuentros internacionales previstos para esta ventana. El otro que ha tenido desgaste es el sueco Ludwig Augustinsson, que sumó 90' en el primero, descansó en un amistoso y previsiblemente volverá a salir de inicio este miércoles, con tres días de margen antes de haber recibido al Barça, en teoría como titular en lugar de Acuña.

Dicho de otro modo, el único puesto para el que Lopetegui habría tenido apuros es el lateral izquierdo, pues el resto estarían bien cubiertos. Para resolver inconvenientes como éste se llevó a cabo una planificación destinada a dotar al entrenador de dos jugadores de garantías por puesto. Sin usar a los jugadores de campo internacionales, el vasco podría alineado este once: Dmitrovic/Bono; Navas, Diego Carlos, Rekik, Pablo Pérez; Fernando, Joan Jordán, Óscar/Rakitic; Suso, Lamela/Ocampos y Rafa Mir.



Todo eso sin contar que el Barcelona también ha trabajado estas dos semanas sin sus muchos internacionales y arrastran varias ausencias por lesión, de ahí que muchos opinan que los culés salen ganando con esta suspensión. Cabe recordar, que el Sevilla FC se sumó la semana pasada en un comunicado a la solicitud de aplazamiento de su encuentro después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) denegase las medidas cautelares solicitadas en ese sentido por la patronal de clubes, como consecuencia de "la alteración del calendario FIFA en la Confederación Sudamericana".

ESTADIO Deportivo ha trasladado la pregunta a sus lectores a través de la #EncuestaHelvetiaED, donde el resultado ha sido bastante revelador. Un 70 por ciento de los participantes considera que el Sevilla FC sale perjudicado y que era mejor coger al Barça en este momento, frente a sólo un 30 por ciento que entiende la reclamación del club y que considera que Lopetegui se quedaba sin jugadores importantes.