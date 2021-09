Con Joaquín todo eran risas... hasta que sacan la calculadora

Apenas acumula 38 minutos esta temporada, aunque ha participado en los tres partidos. Parece un guiño de Pellegrini para que siga quemando récords a sus 40 años en la que a todas luces será su última temporada en activo, porque, como confesó recientemente en una entrevista, está jugando "menos que el portero suplente de Óliver y Benji". Pero el propio míster chileno, que no da puntada sin hilo ni regala oídos, se encargó de desmentir su jubilación anticipada: "Conmigo en Málaga ya jugó mucho por detrás del punta, porque tiene mucha calidad técnica. Le cuesta más recorrer la banda, y tampoco podemos esperar que juegue tres partidos por semana. Por circunstancias, está jugando menos, pero ya mismo lo veremos 90 minutos. A esa edad es importante estar a punto al 100%. Él tiene un físico privilegiado; no engorda y se entrena a la par que el resto. En la medida en que dé su rendimiento, ya veremos hasta cuándo sigue acá. Es un ídolo no sólo para el Betis, sino para todo el fútbol español. Es un icono mediático, pero no le estorba para su faceta deportiva. Es un lujo de persona y jugador".

Y tiene más razón que un santo el 'Ingeniero', que dosificó al portuense en su primera campaña en Heliópolis, aunque los números desde su retorno en 2015 desmienten la leyenda urbana de que únicamente se volvió a afincar en Sevilla para contar chistes y participar en programas de televisión. Sin duda, Joaquín Sánchez se ha convertido en una figura televisiva y publicitaria, pero su rendimiento no se ha resentido, siendo importante en todos los ejercicios en que vistió de verdiblanco en esta segunda etapa, como lo fue en la inicial. De hecho, lleva 209 encuentros oficiales, a una media (contando sólo las seis campañas completas) de más de 34 por curso.

En este sentido, el mediocampista y atacante suma casi 12.500 minutos en este periodo (2.073 de promedio), en los que ha marcado 27 goles y brindado 29 asistencias (4,5 y casi 5 por año, respectivamente). Unos guarismos muy destacados para quien, según muchos, venía a retirarse y llevarse un sueldo alto únicamente. Aparte de que, como capitán, es un valor impagable en muchos otros aspectos, por la jerarquía, el ejemplo, el respeto y la experiencia que contagia a un vestuario, el del Betis, en el que todos confían que Joaquín vuelva por sus fueros para rematar una faena histórica. Difícil será llegar al 10+3 de la 19/20, pero, sin duda, el '17' aportará aún bastante al club de sus amores.