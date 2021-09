Manuel Pellegrini sobre Canales, Rui Silva, la lesión de Lainez, Joaquín y Bellerín

Manuel Pellegrini tuvo buenas palabras para algunos de sus jugadores durante la rueda de prensa. El preparador chileno aclaró las molestias de Canales, la lesión de Lainez, la implicación de Joaquín y Héctor Bellerín y el buen trabajo que está realizando Rui Silva.

- Sergio Canales

Canales es un jugador profesional que le gusta tratarse mucho. Tiene un tendón que le arrastra molestias. Está bien y mantiene una intensidad normal de partidos y en entrenamiento. No está quizás para 7 partidos en 21 días, pero sí para jugar.

- Rui Silva

A Rui lo he visto bien. Es especial para él volver a jugar contra su exequipo. Ha entrenado bien estas dos semanas. Tenemos la portería bien cubierta y es una posición que no me preocupa con Rui, Bravo y Joel Robles. Él es consciente de que hay competencia y que tiene que entrenar bien.

- Héctor Bellerín

El caso de Héctor Bellerín es especial. Muy pocos jugadores pueden decir que son hinchas. Creo que son hechos. Renunció a parte de su contrato. Fue indispensable traerlo por la lesión de Sabaly y no podíamos estar 4 meses con Montoya sólo. Ojalá tenga gran temporada por el cariño real que le tiene al equipo.

- Diego Lainez

Tiene un edema óseo que no le permite trabajar en forma normal. Espero que la semana siguiente pueda integrarse al grupo. Esperamos que pueda estar.

- Joaquín

Yo siempre hablo con todos los jugadores. Con Joaquín me parece positivo que quiera jugar más. Tiene una mentalidad ganadora y positiva y es parte del secreto que siga entrenando y jugando como uno más con su edad. Se exige y ya veremos cuando le corresponde jugar más.