Llega el momento de Claudio Bravo, con la confianza de Pellegrini intacta

Titular indiscutible la pasada temporada después de superar diferentes molestias físicas, Claudio Bravo se convirtió en uno de los grandes baluartes y jefes del Real Betis Balompié.

Parte del éxito verdiblanco en el anterior curso no se entiende sin el rendimiento del portero chileno, que dotó de confianza a la defensa y de liderazgo al equipo.

Sin embargo, su situación ahora ha cambiado. La llegada de Rui Silva, una apuesta a medio-largo plazo del club, y su participación en la Copa América le han hecho partir con desventaja ante el portugués, que se ha erigido como titular en el torneo de la regularidad.

No debe preocupar esto a Claudio Bravo, pues su momento está por llegar, ya que todo apunta a que el 'Capitán' será el encargado de defender la portería de las trece barras en la UEFA Europa League, por lo que tendrá la oportunidad de volver a jugar.

De este modo, Manuel Pellegrini premiará el trabajo realizado durante el curso futbolístico 2020/2021, en la que Bravo fue capital en la consecución de los éxitos, convirtiendo el trofeo continental en una extensión de la campaña pasada.

Su compatriota, y la vez jefe, no ha dudado en alabar la profesionalidad de su cancerbero, de 38 años, al que ha reconocido mirar más por el equipo que por él mismo. "Claudio llegó tarde de las vacaciones, porque tuvo que hacer 10 días de cuarentena en Chile cuando terminó la Copa América. Hablé personalmente con él y me dijo que no se sentía todavía preparado para jugar. Lo estaba haciendo bien Rui Silva. Y en eso Bravo es muy profesional. No tenía ningún problema en esperar para ponerse al mismo nivel", afirmó Pellegrini.

Contra el Celtic Glasgow, en el estreno del Real Betis en Europa League, en el Benito Villamarín y ante la afición bética, Bravo puede tener la oportunidad de debutar en esta temporada con su actual club.